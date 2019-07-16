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16.07.2019
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Çocuklar “kazalara” kurban gidiyor

Son günlerde aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu çok sayıda çocuk, çeşitli ihmaller sonucunda yaşamını yitirdi. HDP, çocuk ölümlerine neden olan ihmalleri Meclis gündemine taşıdı

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Aralarında Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan göçmenlerin de bulunduğu çok sayıda çocuk, ihmaller ve eksiklikler nedeniyle yaşanan kazaların kurbanı oldu.

Son zamanlarda yaşanan ölümlerin ilki, İstanbul İstinye’de meydana geldi. Kanalizasyon kapaklarının açık unutulması sonucu Bostan Sokakta’da çöp toplamak için kamyondan inen Semavi Güneş, üstü açık bırakılan ve yaklaşık 15 metre derinliğindeki rögara düşüp yaşamını yitirdi. Urfa’da ise merkeze bağlı Konuklu Beldesi yakınlarındaki Ay mezrasında arkadaşlarıyla tarlada oynayan 10 yaşındaki Fehime Ay, rögar kapağı açık bulunan, atık ve kirli suların aktığı kanala düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

SAVAŞTAN KAÇTI İHMALE KURBAN GİTTİ

Son olarak Suriye’de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli Alşeyhhüseyin ailesi, 10 Temmuz’da Ankara Mamak’ta kurulan semt pazarına akşam saatlerinde artık sebze ve meyveleri toplamak üzere gittiklerinde 6 yaşındaki çocukları Salih, kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düştü. Salih’in cansız bedeni 50 metre uzaklıktaki Hatip Çayı’nda bulundu.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Son 17 yıl boyunca giderek hızlanan şekilde yerel yönetimlerin sermaye biriktirme üsleri olarak görülmesi, il ve ilçelerin sermayeye yatırım ve kar alanı haline getirilmesi, rantçılık ve piyasacılık üzerine kurulu yerel yönetimlerin yarattığı yıkım ve dramatik sonuçların ağırlaşarak sürdüğünü ifade eden HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, ölümleri Meclis gündemine taşıdı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sunan Kemalbay, son dokuz yılda rögar kapaklarının kapatılmaması nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşların sayısını sordu.

KAÇ KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI?

6 yaşındaki Suriyeli Salih’in ölümünün sorumlularını da soran Kemalbay, önergesinde şu sorulara yer verdi:

  • 6 yaşında bir çocuk olan Salih’in yaşamını yitirmesine neden olan rögar kapağını açık bırakan sorumlular kimdir? Açık bırakılan kanalizasyonun çukuru etrafında neden güvenlik önlemi alınmamıştır?
  • Önlemleri almak, denetim yapmak ve sürekliliğini sağlamak sorumluluğunu yerine getirmeyerek 6 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan belediye yetkililerine yönelik herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
  • 2010-2019 tarihleri arasında bu tür ihmaller nedeniyle Bakanlığınızca cezai işlem yapılmış olan yetkili sayısı kaçtır?
  • Belediyelerin özellikle çocuklar, engelliler, göçmenler ya da mültecilere ve okuma yazma bilmeyen yurttaşlara yönelik ihmaller nedeniyle can kaybı ve yaralanmamaların yaşanmaması için almış olduğu bir önlem var mıdır?
  • Belediyelerin sorumluluk alanlarında gerçekleşen bu tarz önlenebilir kazaların yaşanmasında teknik, organizasyonel sebeplerin yansıra; sosyal, ekonomik, siyasi sebeplerin tespiti ve çözüm yöntemlerini oluşturmak için bir çalışmanız var mı?”

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