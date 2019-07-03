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03.07.2019
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Çocuklar savaştırılmasın

BM Cenevre’de SDG ile bünyesindeki “çocuk savaşçılar”ı bırakması için anlaşma imzaladı. Eylem planının üyelerin bilgisi dışında imzalandığını iddia eden Ankara, SDG ile anlaşmaya sert tepki gösterdi: BM adına vahim bir gelişme, şiddetle kınıyoruz

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Birleşmiş Milletler’in (BM) çocukların silah altına alınmasını yasaklayan ve çatışmalardan korunmasını öngören aksiyon planı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından imzalandı.

BM’nin Cenevre’deki merkezinde düzenlenen resmi törene SDG adına Mazlum Abdi, BM adına ise Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba katıldı. BM, söz konusu aksiyon planının SDG ile yapılan sıkı görüşmelerden sonra imzalandığına dikkat çekti.

Gamba, ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG’nin anlaşmayı imzalayarak çocukların silah altına alınmasını engelleme ile hiçbir şekilde çatışmalarda yer almamalarına ilişkin taahhüt verdiğini vurguladı. İmzalanan aksiyon planıyla birlikte eğer saflarda varsa 18 yaşın altındaki kişilerin ayrılması ve çocukların silah altına alınması veya çatışmalarda kullanılmasına karşı önleyici önlemler almayı taahhüt ettiğini söyledi.

ÖZEL TEMSİLCİ: ÖNEMLİ BİR GÜN

SDG’nin çocukların silah altına alınmasını yasaklayan ve buna karşı önlem alan aksiyon planını imzalamasının önemli olduğunu vurgulayan BM Özel Temsilcisi Gamba, “Bugün, Suriye’de çocukların korunmasına ilişkin önemli bir gün. SDG’nin kendi çatısı altında hiçbir çocuğun silah altına alınmaması ve herhangi bir operasyonel birlikte görev almayacaklarına dair anlamlı bir taahhüt verdiği bir sürecin de başlangıcıdır” diye konuştu.

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Gamba, çocukların silah altına alınmasını engellemeye dönük aksiyon planlarının savaşan tarafların tutumlarını değiştirmeleri, çocuklara yönelik ağır ihlallerin engellenmesi ve çatışmalardan etkilenen çocuklara yönelik korumanın iyileştirilebilmesi açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Gamba, daha önce BM Genel Sekreteri’nin çocuk savaşçılara ilişkin raporunda yer alan tüm güçlere çağrı yaparak, çocukların silah altına alınmaması için gerekli adımların atılmasını da istedi. BM raporuna göre, YPG 2016’da bünyesinde 46 çocuk bulundururken, bu sayı 2017’de yaklaşık 5 kat artarak 224’e çıktı.

Anlaşmaya Ankara sert tepki gösterdi, eylem planının BM adına son derece vahim gelişme olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gamba’nın, Şahin ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek ‘Eylem Planı’ imzalaması, BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz” denildi. Türkiye’nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, “BM’nin bu sorunu çözmek YPG/SDG’yi muhatap alması asla kabul edilemez” değerlendirmesinde bulunuldu.

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