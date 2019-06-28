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28.06.2019
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Çocuklar suça sürükleniyor

Türkiye’de suç işlediği gerekçesiyle güvenlik birimlerine sevk edilen çocuk sayısı her geçen yıl artıyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018 yılında 228 bin 416 çocuk suça sürüklendi. Yargılamalar sonucu 83 bin 840 çocuk mahkûm olurken 36 bin 97 çocuk hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı

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Işınsu Ata

Adalet Bakanlığı’nın istatistikleri, Türkiye’deki çocukların içinde bulunduğu karamsar tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlığın, “2018 Yılı Adli İstatistikleri”ne göre, 2018 yılında 228 bin 416 çocuk suç işlediği iddiasıyla soruşturmaya uğradı.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, “Adli İstatistikler 2018” raporunu yayımladı. Rapora göre, 2011-2018 yılları arasında suça sürüklenen 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuk en fazla “malvarlığına karşı” suç işledi. Suça sürüklenen çocukların yüzde 18,2’si, “Hürriyete karşı” suç işlediği gerekçesiyle yargılandı. Vücut dokunulmazlığına karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan çocukların orası ise yüzde 13,6 oldu.

CİNSEL SUÇLAR ARTTI

Ceza mahkemelerinde çocuklara ilişkin görülen cinsel saldırı suç ve karar sayısındaki artış da dikkati çekti. Buna göre, 2011 yılında yüzde 36 olan cinsel saldırı suç ve karar sayısı 2018 yılında yüzde 50.2’ye yükseldi.

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84 BİN ÇOCUK MAHKûM OLDU

2011’de suç işlediği gerekçesiyle ceza alan çocukların oranı yüzde 23 iken 2018’de bu oran yüzde 37’ye yükseldi. Mahkemeler, “çocuk suçlular”la ilgili 2018 yılında 83 bin 840 mahkumiyet kararı verdi, 36 bin 97 çocuk hakkında da hükmün açıklanması geri bırakıldı. Hapis cezasına çarptırılan çocukların oranı yüzde 33,8’e ulaştı.

Yargılanan çocukların sadece yüzde 16,1’i hakkında ise beraat kararı verildi. Beraat ile sonuçlanan dosyaların sayısı 31 bin 458 oldu. 2018 yılında suça sürüklenen bin 598 çocuğun yüzde 43,2’si çocuk ceza mahkemelerinde yargılanırken dosyaların yüzde 10,4’ü ağır ceza mahkemelerinde karara bağlandı.

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Beş bölgede aynı suç

Adalet Bakanlığı, suça sürüklenen çocukların bölgelere göre dağılımını da paylaştı. Marmara Bölgesi 932 bin 174 “çocuk suçlu” ile çocukların en fazla suça sürüklendiği bölge oldu. Marmara Bölgesi’ni 551 bin 81 çocuk suçlu ile Akdeniz Bölgesi izledi. Malvarlığına, vücut dokunulmazlığına ve hürriyete karşı işlenen suçlarda Marmara, Ege, Akdeniz İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başı çekti. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise en çok “vücut dokunulmazlığına karşı” suçlar işlendi.

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