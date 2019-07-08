Çocuklar tatili hasta geçirmesin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Deniz Parlakgümüş, çocukların tatili sağlıklı bir şekilde geçirmesi için sık karşılaşılan 6 sorunu anlattı:

Yüzücü kulağı (Dış kulak yolu enfeksiyonları)

Yüzerken kulak tıkaçları kullanmak, su kaçmasını engelleyen önlemlerin başında geliyor. Ancak çocuğun kulağına suç kaçtıysa, kulak ağrısı ve kulak ön kısmına bastırmakla ağrının artması, en önemli belirti sayılıyor. Bu durumda vakit kaybetmeden hekime başvurmak gerekiyor.

Güneş çarpması

Baş ağrısı ve kusma şeklinde kendini belli eden güneş çarpması durumunda acilen bir hekime başvurmanız gerekiyor. Güneş çarpmasını engellemek içinse çocuklarınızın 10.00 – 16: 00 saatleri arasında gölgede oynamasını, bol miktarda sıvı tüketmesini ve şapka kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Egzama

Yaz aylarında sıkça görülüyor. Bununla birlikte, klor ve güneşe maruz kalmak da cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden olabiliyor. Artan ter de egzamayı kötüleştirebiliyor. Çocuğunuzda egzama varsa, terlemeyi azaltmak için cildini silmeye çalışın ve sık banyo yaptırın. Her gün çocuklarınızın cildi için hipoalerjenik koruyucu ve iyi bir nemlendirici kullandığınızdan emin olun.

Gıda zehirlenmesi

Gıda zehirlenmesinden uzak durmak için çocukların yemeklerini hazırlarken kolay bozulabilecek tavuk ürünleri ve kremalı gıdaların tüketimine dikkat etmelisiniz.

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Coxsackie virüs

El – ayak – ağız hastalığı, dil, diş etleri, elin ayakları ve ayak tabanlarında ağrılı kabarcıklara neden olan bir virüs. Bu sebeple çocukların, ellerini sık sık yıkamaları için teşvik etmek gerek.

İshal

İshal durumunda şekerli ve hazır meyve suları içmenin ishal sıklığını artırır. İyi haber şu ki, ishal genellikle uzun sürmez ve tehlikeli değildir. Ancak ishalde, bol su içmek ve patates, pirinç lapası gibi bağırsakları toplayacak besinleri tüketmek yararlıdır. Ancak dışkıda kan olmasıyla da çocuğun aşırı iştahsız olup beslenememesi, su içememesi durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.

İsilik

İsilik riskini azaltmak için çocuklara hafif ve pamuklu kıyafetler giydirilmeli.

Saman nezlesi

Enfeksiyon dönemi hariç normalin üzerinde burunda kaşıntı, akma ve hapşırma gözlemleniyorsa hekime danışmak gerekiyor.

Sinek ve böcek sokmaları

Sinek ve böcek sokmalarının zehirli ve virüs taşımadıkları sürece doğrudan hasta etmese de ısırıkları kaşıntı ve kabartıya neden olduğu için rahatsız edebilir. Çocupun bulunduğu ortama dikkat etmek önemli.

Göz enfeksiyonları

Çocuklarda göz lensinin bir yetişkinden daha şeffaf olması, özellikle güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı hassasiyet gösterebilir. Bu sebeple geniş kenarlı bir şapka veya güneş gözlüğü ile çocuğun gözlerinin direkt güneş ışığına maruz kalmasının engellenmesi gerekiyor.