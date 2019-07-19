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19.07.2019
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Çocuklara cinsel istismarda bulunan 82 yaşındaki şahıs tutuklandı

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Nevşehir’de, iş yerinde 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan konfeksiyoncu Erol G. (82), gözaltına alındı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Erol G.’nin, 2 ay önce dükkanın önünden geçen 10 yaşlarındaki başka bir kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı. 

Belediye Caddesi’nde konfeksiyon dükkanı bulunan Erol G., 4 gün önce iş yerine gelen 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun polise giderek şikayette bulunması üzerine Erol G. gözaltına alındı.

Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, Erol G.’nin yaklaşık 2 ay önce başka bir çocuğa iş yerinin önünde cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Erol G., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili ise çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

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