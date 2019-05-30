Çocuklara yönelik cinsel saldırılar son bulmuyor: 14’ünde amcasının çocuğunu doğurdu!

İstanbul’un Kâğıthane ilçesinde B.U. isimli çocuğun amcası ve kuzeni tarafından defalarca istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

B.U.’nun soğuk algınlığı şikâyetiyle başvurduğu hastanede, hamile kaldığını öğrenmesi üzerine; amca Ümit Uluhan ile Uluhan’ın oğlu Orhan Uluhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçen yıl meydana gelen istismara dair iddianame, dava dosyasına girdi. Olaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nca hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameye göre; 14 yaşındaki B.U.’nun annesi ve babası boşandı, bu yüzden velayeti babası Turan Uluhan’da kaldı. Olay tarihinden önce amcası Ümit Uluhan ve Orhan Uluhan, zaman zaman söz konusu evde kalmaya başladı. Bu esnada da B.U.’nun kuzeni Orhan Uluhan, 2018’in Mart ayından Temmuz ayına dek B.U.’ya defalarca cinsel istismarda bulundu. Orhan Uluhan’ın babası, B.U.’nun amcası Ümit Uluhan ise geçen yıl Mart ayından, Kasım ayına dek B.U.’yu istismar etti.

‘OLAY BÜYÜMESİN’ DEMİŞ!

B.U.’nun soğuk algınlığıyla başvurduğu hastanede, hamile kaldığını öğrenmesi üzerine annesi şikâyetçi oldu. B.U., 24 haftalık hamile olduğu ve yasal sınırın üzerinde olduğu gerekçesiyle kürtaj yaptıramadı.

B.U.’nun öz amcası tarafından istismar edildiği teyzesince öğrenilmesinin ardından, Ümit Uluhan, B.U.’yu aradı ve “Yaptığını biliyorum, olay büyümesin, kendi aramızda halledelim” dedi. Bu sözleri, ‘tanık’ olarak ifadesi alınan B.U.’nun teyzesi beyan etti.

B.U. ve annesinin şikâyeti üzerine, baba-oğul olan Ümit Uluhan ile Orhan Uluhan, Emniyet’te ve savcılıktaki ifadelerinde suçlamaları reddetti. Ümit Uluhan, 4 Ocak’ta İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu Orhan Uluhan ise İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı sonucu 6 Mart’ta tutuklandı. Mağdurun babası Turan Uluhan ise şikâyetçi olmadı.

B.U., akabinde 34 haftalık hamileyken doğum yaptı. Bebek, bakımevinde tutulurken, hem çocuktan hem de Orhan ile Ümit Uluhan’dan kan örnekleri alındı. Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor, bebeğin babasının yüzde 99 ihtimalle B.U.’nun amcası Ümit Uluhan olduğunu ortaya koydu.

Hazırlanan iddianamede; Orhan Uluhan’ın ‘zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘zincirleme olarak cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma’dan, Ümit Uluhan ise ‘3. Derece kan hısımlığı bulunan kişi tarafından çocuğun zincirleme olarak nitelikli cinsel istismarı’, ‘zincirleme olarak cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.