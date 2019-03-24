Çocuklardan Türkiye çöl olmasın yürüyüşü

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Marmaris Şubesi’ne bağlı Yavru TEMA Grubu’nu oluşturan ilkokul öğrencisi çocuklar, velileriyle birlikte dün bir etkinlik düzenledi.

Uzunyalı mevkiinde ellerinde ‘Ağacı ve doğayı sev’, ‘Doğamıza sahip çıkalım’ dövizlerle toplanan grup, ‘Türkiye çöl olmasın’ ve ‘Toprağını ve doğanı koru’ sloganıyla yürüdü. Yürüyüş, 2 kilometre sonra Atatürk Caddesi’ndeki Halk Plajı’nda sona erdi.



TEMA Marmaris Eğitim Sorumlusu Nevin Öktem, “Her sene turizm sezonu başında ve sonunda bu yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Yavru TEMA üyesi ilkokul öğrencisi çocuklarımızla beraber, farkındalık yürüyüşümüz oldu. İlkokul çağlarından çocuklarımıza doğayı, sevgi ve saygıyı öğretiyoruz. İlçemizdeki ilköğretim okullarından 39 sınıfta 100 çocuğumuzla çalışıyoruz. Çevreye saygının, çocuk yaşlardan başlaması gerektiğine inanıyoruz” dedi.