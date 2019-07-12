Çocuklarımızla birlikte ne okuyalım?

Özlem KANAT SOYSAL

Çocuklarının iyi bir okur olması ebeveynlerin düşlerinden biridir. Elbette bu konuda her çocuğa uygun bir reçete yok; buna karşın elimizde güçlü çözüm önerileri var. Bunlardan biri “kitap seçimi”dir. Eğer kitapları “çocuğa göre” “çocuk gerçekliğine” uygun olarak seçmiyorsanız ve çocuktan okumasını bekliyorsanız, büyük olasılıkla çabanız boşa gidecektir. Çocuklar için seçilen kitapların bir anlamda çocuklara, çocukluğa benzemesi gerekir.

Onların “özgürlüğüne”, “yaratıcılığına”, “sınırsız düşlerine”, “yaş özelliklerine” saygılı ve uygun kitaplar, çocukların iyi okur olma sürecine katkıda bulunabilir. Bir anne (çünkü deneyimlerimden de yararlanarak bu yazıyı hazırladım) ve bu konuda çalışan bir bilim emekçisi olarak sizlerle şu önerileri paylaşabilirim:

Çocuklarınızla kitap alırken seçtiğiniz kitabı sizin de tat alarak okuyup okumadığınıza bakın (orada ne kadarını okuyabiliyorsanız ve okuma zevki oluşmuş iyi bir okursanız). Çocuklarınızın özgürlüğüne müdahale etmeden onları kitap seçimi konusunda serbest bırakın; kitapları karıştırsınlar. Çocukların kitapevlerinde zaman geçirmesini sağlamanızı, sonra kendi kitap seçiminizi çocukla paylaşmanızı öneririm.

İlginizi çekebilir: Üniversitelilerin iş bulma oranında sondan ikinciyiz

Okulöncesi dönemde ve birinci ve ikinci sınıfta çocukla birlikte kitap okumak, onunla aynı mekânı ve sevgiyi paylaşarak/hissederek okumak güzel ve işe yarar bir deneyimdir.

Aşağıdaki kitapları yazın çocuklarınızla birlikte okuyabilirsiniz. Liste, çocukların sınıf düzeylerine göre hazırlanmıştır. Buna karşın her çocuk biriciktir, onun için seçilen kitap da öyle; tabi bunu unutmadan. İyi okumalar.

Okulöncesi dönem çocukları için:

Büyük Kurt ve Küçük Kurt (3 kitaplık dizi), Nadine Brune-Cosme ve Oliver Tallec, Nesin Yayınları:

Beklenmeyen Misafir- Büyük Kurt ve Küçük Kurt,

Güzelim Portakal- Büyük Kurt ve Küçük Kurt,

Düşmek Bilmeyen Yaprak- Büyük Kurt ve Küçük Kurt.

Kızıl Ağaç, Shaun Tan

Malena’nın Aynası, Elena Fernandiz

Uyugezer Fil, Behiç Ak

Pırtık Tekir, Julia Donaldson ve Axel Sheffler

Frederick, Leo Leoni

Hiç Hata Yapmayan Kız, Mark Pett ve Gary Rubinstein

Renk Canavarı, Anna Llenas

Boşluk, Anna Llenas

Büyükanne ve Miyop Ejderha, Behiç Ak

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı, Rocio Bonilla

Maya- Dünyanın En Şansız Köpeği, Pamela Duncan Edwards ve Benji Davis, Pearson.

Hatalar Kitabı, Corrina Luyken

1. ve 2. sınıflar için:

Mini Dizisi, Chiristine Nöstlingher

Mine ve Mırnav Kedi, Mini Denizde,

Mini ve Doğumgünü Partisi,

Mini Küçük Dedektif,

Mini ve Yılbaşı Armağanları,

Mini Kayak Tatilinde.

Kreşendo, Susanna Mattiangeli

Bay Kaba, Roger Hargreaves

Bizim Tombiş Taştan Hiç Anlamıyor, Behiç Ak

Neşeli Ormanın Orkestrası, Berat Alanyalı

3. ve 4. sınıflar için:

Küçük Kara Balık, Samed Behrengi ve Resimleyen Serap Deliorman

Çıtır Çıtır Felsefe Dizisi (Diziden herhangi bir ya da birden çok kitap seçilebilir.)

Bu diziden özellikle önerdiğim kitaplar ise -Güzellik ve Çirkinlik,

Adalet ve Haksızlık.

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Luis Sepulveda

Kedilerin Kaybolma Mevsimi, Behiç Ak

Vanilya Kokulu Mektuplar, Sevim Ak

Lollipop, Chiristine Nöstlinger

Susi ve Paul’ün Gizli Günlüğü, Chiristine Nöstlinger

Babamın Gözleri Kedi Gözleri, Sevim Ak

Sevdalı Bulut, Nazım Hikmet

5. ve 6. sınıflar için:

Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği, Behiç Ak

Bunun Adı Findel, Andrew Clements

35 Kilo Tembel Teneke, Anna Gavalda

Momo, Michael Ende

Kim Takar Salatalık Kral’ı, Chiristine Nöstlinger

Matilda, Ronald Dahl

Yandım Ali, Fakir Baykurt

Gülibik, Çetin Öner

Portakal, Çetin Öner

Noel Şarkısı, Charles Dickens

Ortaokul 7. ve 8. sınıflar için: