Çocuklarımızla birlikte ne okuyalım?

Özlem KANAT SOYSAL
Çocuklarının iyi bir okur olması ebeveynlerin düşlerinden biridir. Elbette bu konuda her çocuğa uygun bir reçete yok; buna karşın elimizde güçlü çözüm önerileri var. Bunlardan biri “kitap seçimi”dir. Eğer kitapları “çocuğa göre” “çocuk gerçekliğine” uygun olarak seçmiyorsanız ve çocuktan okumasını bekliyorsanız, büyük olasılıkla çabanız boşa gidecektir. Çocuklar için seçilen kitapların bir anlamda çocuklara, çocukluğa benzemesi gerekir. Onların “özgürlüğüne”, “yaratıcılığına”, “sınırsız düşlerine”, “yaş özelliklerine” saygılı ve uygun kitaplar, çocukların iyi okur olma sürecine katkıda bulunabilir. Bir anne (çünkü deneyimlerimden de yararlanarak bu yazıyı hazırladım) ve bu konuda çalışan bir bilim emekçisi olarak sizlerle şu önerileri paylaşabilirim:
Çocuklarınızla kitap alırken seçtiğiniz kitabı sizin de tat alarak okuyup okumadığınıza bakın (orada ne kadarını okuyabiliyorsanız ve okuma zevki oluşmuş iyi bir okursanız). Çocuklarınızın özgürlüğüne müdahale etmeden onları kitap seçimi konusunda serbest bırakın; kitapları karıştırsınlar. Çocukların kitapevlerinde zaman geçirmesini sağlamanızı, sonra kendi kitap seçiminizi çocukla paylaşmanızı öneririm. Okulöncesi dönemde ve birinci ve ikinci sınıfta çocukla birlikte kitap okumak, onunla aynı mekanı ve sevgiyi paylaşarak/hissederek okumak güzel ve işe yarar bir deneyimdir.
Aşağıdaki kitapları yazın çocuklarınızla birlikte okuyabilirsiniz. Liste, çocukların sınıf düzeylerine göre hazırlanmıştır. Buna karşın her çocuk biriciktir, onun için seçilen kitap da öyle; tabi bunu unutmadan.
İyi okumalar.
Okulöncesi dönem çocukları için:
Büyük Kurt ve Küçük Kurt (3 kitaplık dizi), Nadine Brune-Cosme ve Oliver Tallec, Nesin Yayınları:
Beklenmeyen Misafir- Büyük Kurt ve Küçük Kurt,
Güzelim Portakal- Büyük Kurt ve Küçük Kurt,
Düşmek Bilmeyen Yaprak- Büyük Kurt ve Küçük Kurt.
Kızıl Ağaç, Shaun Tan
Malena’nın Aynası, Elena Fernandiz
Uyugezer Fil, Behiç Ak
Pırtık Tekir, Julia Donaldson ve Axel Sheffler
Frederick, Leo Leoni
Hiç Hata Yapmayan Kız, Mark Pett ve Gary Rubinstein
Renk Canavarı, Anna Llenas
Boşluk, Anna Llenas
Büyükanne ve Miyop Ejderha, Behiç Ak
Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı, Rocio Bonilla
Maya- Dünyanın En Şansız Köpeği, Pamela Duncan Edwards ve Benji Davis, Pearson.
Hatalar Kitabı, Corrina Luyken
1. ve 2. sınıflar için:
Mini Dizisi, Chiristine Nöstlingher
Mine ve Mırnav Kedi, Mini Denizde,
Mini ve Doğumgünü Partisi,
Mini Küçük Dedektif,
Mini ve Yılbaşı Armağanları,
Mini Kayak Tatilinde.
Kreşendo, Susanna Mattiangeli
Bay Kaba, Roger Hargreaves
Bizim Tombiş Taştan Hiç Anlamıyor, Behiç Ak
Neşeli Ormanın Orkestrası, Berat Alanyalı
3. ve 4. sınıflar için:
Küçük Kara Balık, Samed Behrengi ve Resimleyen Serap Deliorman
Çıtır Çıtır Felsefe Dizisi (Diziden herhangi bir ya da birden çok kitap seçilebilir.)
Bu diziden özellikle önerdiğim kitaplar ise -Güzellik ve Çirkinlik,
-Adalet ve Haksızlık.
Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Luis Sepulveda
Kedilerin Kaybolma Mevsimi, Behiç Ak
Vanilya Kokulu Mektuplar, Sevim Ak
Lollipop, Chiristine Nöstlinger
Susi ve Paul’ün Gizli Günlüğü, Chiristine Nöstlinger
Babamın Gözleri Kedi Gözleri, Sevim Ak
Sevdalı Bulut, Nazım Hikmet
5. ve 6. sınıflar için:
Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği, Behiç Ak
Bunun Adı Findel, Andrew Clements
35 Kilo Tembel Teneke, Anna Gavalda
Momo, Michael Ende
Kim Takar Salatalık Kral’ı, Chiristine Nöstlinger
Matilda, Ronald Dahl
Yandım Ali, Fakir Baykurt
Gülibik, Çetin Öner
Portakal, Çetin Öner
Noel Şarkısı, Charles Dickens
Ortaokul 7. ve 8. sınıflar için:
Olduğun Yerde Kal, John Boyne
Altı Yıl Tam Pansiyon, Tolga Gümüşay
Üç Öykü (Arabalar Beş Kuruşa, Ayran, Sırça Köşk), Sabahattin Ali
Defne’yi Beklerken, Aslı Der
Troya Masalı, Azra Erhat,
Çizgili Pijamalı Çocuk, John Boyne
Pal Sokağı Çocukları, Ferenc Molnar