Çocukların izlediği filmler ‘akıllı’ olmalı

Kadir İNCESU

Film eleştirmeni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral’ın temeli çocukluk günlerine dayanan, “Filmlerin iyileştirici gücüne inanan, sinemaya hayatında önemli bir yer ayıran, çocuklarına ya da içindeki çocuğa film seçmek” isteyenler için hazırladığı ‘Çocukla Sinema – Çocuklarınız İçin Film Seçme Rehberi’ adlı çalışması Doğan Kitap’tan çıktı. Göral ile 3-12 yaş aralığındaki çocuklarıyla birlikte, film seyretmek isteyen anne babalar için çok önemli bir kaynak olma özelliği taşıyan kitabını konuştuk

• Anne babaların çocuklarıyla seyredebilecekleri film listeleri hazırlama fikri nasıl oluştu?

Yaklaşık 25 yıldır film eleştirmenliği yapıyorum. 15 yıldır senaryo yazarlığı ve senaryo eğitmenliği/doktorluğu da yapmaktayım. Baba olduğumdan beri oğlum Emre’yi de ister istemez hep sinemanın içinde büyüttüm. Onunla olan iletişimimde iyi filmlerden hep yararlandım. Etrafımızdaki anne babalarla her buluşmalarımızda da konu sinemaya ve çocuk büyütmeye geldiğinde oğlumla yaptığımız film seanslarını anlatıyordum sık sık. Bütün bu diyaloglarda ebeveynlerin çocuklarına izletecek güvenilir ve doğru filmlere veya dizileri saptamak konusunda yardıma ihtiyaçları olduğunu gözlemlemiştim. Sonra blogumda hem kendi tecrübelerimden yola çıkarak hem de derin araştırmalar sonucunda çocuklar için faydalı filmler listesi yayımladım. Her birine neden faydalı olduklarını da yazarak. Türkiye’nin dört bir yanındaki ebeveynlerden, eğitimcilerden ve pedagoglardan çok büyük ilgi gördü. Ben de bu konuyu biraz daha geliştirmek için kafa yordum senelerce. Böylece ‘Çocukla Sinema’nın sosyal medya hesaplarını açtım, kitabını yazdım. Şimdi de eşimle internet sitesini de açtık. Ebeveyn takipçilerimizle güzel bir iletişim içindeyiz

• Çocukların izleyecekleri filmlerden beklentileri neler?

Günümüz çocuklarının filmlerde aradıkları şeyleri şöyle kısaca sıralamak mümkün: Birincisi, izledikleri film ‘akıllı’ olmalı. İnternetin içine doğmuş çocuklar artık basit hikâyeleri çoktan aşıyorlar ve zengin, katmanlı hikâyelere oldukça yatkınlar. Basit ve tek boyutlu hikâyelerden çok keyif almıyorlar. İkincisi mesajını parmak sallayarak vermemeli. Öğreticiliğini hikâyenin içinde doğal bir şekilde sunmalı. Didaktik hikâyeler sadece büyükleri değil, çocukları da sıkıyor. Üçüncüsü de tabi ki eğlenceli ve akıcı olmalılar. Meraklarını ve dikkatlerini diri tutacak kıvrımları olmalı hikâyelerin. Bu üç ayak üzerine kurulan nitelikli filmleri bulup izlemelerini sağlamak gerekiyor.

• Oğlunuzla seyrettiğiniz filmlerin onun gelişimine ne gibi etkileri olduğunu gördünüz?

Oğlumla izlediğimiz filmlerin çoğunluğunun onun iç dünyasına da katkı sağlayacak filmler olmalarını önemsiyorum. Sanatsal bir damak zevkinden çok, izlediği hikâyeden ne aldığı önemli. Zaten sanatsal bakışı bunun yanında oluşuyor. Zeki, estetik, akıcı ve mesajını hikâyesine iyi yedirmiş filmler seçiyorum. Adil olmayı, zorbalıkla nasıl mücadele edilebildiğini, sosyal hayatın içinde düzgün bir insan olabilmeyi, vicdanlı bir birey olmayı, özgürlüğün değerini ve büyümenin getirdiği kimi sancıları filmler üzerinden daha iyi konuşabiliyor ve anlamasını sağlayabiliyorum. Ama elbette tüm dünya gündemini epey meşgul eden süper kahraman filmlerini de izliyor. Onlarda bile kahramanların nerelerde hata yaptığını, erdemlerinin süper güçlerinden ziyade daha farklı özelliklerinden geldiğini anlayabiliyor.

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• İyi ve doğru filmi seçmek konusunda neler söylemek istersiniz?

Ebeveynler normalde çocukların ya da kendilerinin seçtiği filmi onlardan önce izlemeliler. Herkes kendi çocuğunu herkesten daha iyi tanır. Neyin ilgisini çekeceğini, neden ürkebileceğini, neyi nasıl algılayabileceğini bilir. Ama çocukla filmi ya da diziyi baş başa bırakmak da çok doğru değil. Beraber yapılan bir etkinlik olarak ele alınmalı ve sonrasında filmin hikâyesi ve mesajı hakkında konuşulmalı. Çocuk izlediği hikâyeden ne öğrendi acaba? Esas kahraman neyi amaçladı ve ona ulaşmak için neler yaptı? Çocukla iletişimimizi ve onunla hayatla kurduğu bağı güçlendirmek için sinemadan daha çok faydalanabiliriz

• Kitabınızda Türk sinemasından fazla film olmamasının nedeni nedir?

Yıllarca Türkiye sinema sektörü çocuk izleyiciler için film üretmedi. Üretilenlerin büyük kısmı da didaktik ve basit hikâyelerle oluşturuldular. Yeşilçam’ın yaptığı masal uyarlamaları da şimdiki çocuklara itici ve korkunç görünüyor. ‘Genel İzleyici’ alan yerli komedilerin de bu anlamda çok masum oldukları söylenemez. Zaten benim bu kitabı yazmaktaki amacım biraz da bu konuya dikkat çekmek ve çocukları ‘Recep İvedik’ tarzı yerli gişe komedi filmlerinden bir parça korumak.

Ama son yıllarda güzel gelişmeler oluyor, bazı yapımcılar çocuklar için film üretmek konusunda eskisinden daha cesurlar artık. 1-2 senedir bu konuda bir hareketlilik başladı. Hatta birkaç tanesinde danışmanlık da yaptım

• Bu yaz için önereceğiniz kitabınızda olmayan filmler var mı?

Kitapta 12 yaşına basmadan bütün çocukların izlemesi gereken filmleri ve ebeveynlerin film seçimlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini uzun uzun anlattım. Hatta çocuklarla bu filmlerden sonra neler konuşabileceğinin ipuçlarını verdim. Çocuklar filmleri izledikten sonra dilerlerse doldurabilecekleri formlar bile var

Kitapta olmayan; dijital platformlarda bulunabilecek ya da çeşitli mecralardan da ulaşılabilecek filmleri ve çocukları da ilgilendiren vizyon filmlerini instagram, twitter ve facebook sayfalarımızda işliyoruz. Ama bu konudaki asıl kaynak yeni açtığımız internet sitesi: cocuklasinema.com

İnternet sitemizde çoğunluğu kitapta olmayan 200’den fazla film değerlendirmeleri; çeşitli tema ve zevklere göre tasarlanmış film listelerimiz; çocuk ve medya üzerine hazırlanmış makaleler; eğlenceli ve faydalı kısa animasyonlar bulunuyor. Ebeveynlerin de yorumlarıyla ve favori listeleriyle diğer ebeveynlere katkıda bulunacakları bir platform yaptık.