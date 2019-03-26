Çocukların oynadığı tüfek ateş aldı: 2 yaralı

Ankara’da bir çocuk, babasına ait tüfekle oynarken silahın ateş alması sonucu iki arkadaşını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi’nde ailesi evde yokken 5 arkadaşını eve çağıran V.A.K’nin (15) oynadığı babasına ait pompalı tüfek, ateş aldı.

T.A.İ ve M.A, tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle elinden ve kolundan yaralandı.

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Yaralı halde evden ayrılan çocuklardan biri Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, diğeri ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

V.A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

