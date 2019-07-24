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24.07.2019
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Çoğu genç 136 bin kişi göç etti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 göç istatistiklerini açıkladı. En fazla göç alan ve göç veren il İstanbul olurken iktidarın baskıcı politikalarından dolayı umudunu yitiren çoğu genç 136 bin kişi yurtdışına göç etti.

Verilere göre Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu.

Türkiye’ye göç edenlerin;

• Yüzde 52,7’si erkek.

• yüzde 47,3’ü kadın.

• Yüzde 12’si 25-29 yaş grubunda.

• 110 bin 567’si Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) yurttaşı.

• 466 bin 890’ını yabancı uyruklu.

• 201 bin 957 kişi ile en fazla İstanbul göç aldı. İstanbul’u Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir takip etti.

• Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı Irak yurttaşları aldı. Bunu sırasıyla Afganistan, Suriye, Türkmenistan ve İran yurttaşları izledi.

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Irak ilk sırada

Türkiye’den göç eden kişi sayısı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 oldu.

Türkiye’den göç edenlerin;

• Yüzde 53,3’ü erkek.

• Yüzde 46,7’si kadın.

• Yüzde 15,7’si 25-29 yaş grubunda.

• 136 bin 740’ı T.C. yurttaşı

• 187 bin 178’ini yabancı uyruklu.

• 113 bin 430 kişi ile İstanbul en fazla göç veren il oldu. İstanbul’u Ankara, Antalya, Gümüşhane ve İzmir izledi.

• Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı Irak yurttaşları aldı. Irak’ı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran yurttaşları takip etti.

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