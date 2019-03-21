21.03.2019
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Çöken binaya yasaya aykırı plan

Avatar Uğur Şahin

İstanbul’un Kartal ilçesinde 21 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan 3 katı kaçak Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesinin ardından bölgedeki 12 bina için plan değişikliği hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “5 katlı bina yapacağız” dediği bölgede yeniden yapılacak binalara 6 kat yükseklik sınırı getirildi.

Söz konusu değişiklik, 14 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile onaylandı. Devamında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’nin uygulama yürüteceği plan, askıya çıkartılarak kamuoyu ile paylaşıldı.

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GÜNÜ KURTARMA ANLAYIŞI

Bölge sakinlerinden, eski CHP’li Meclis üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, düzenlemenin yasalara aykırı olduğunu söyledi. Doğan, şunları dile getirdi: “Yapılan bu düzenleme bölgedeki mevcut plan yoğunluğunun iki katına tekabül ediyor. Dolayısıyla bölgeye yeni yoğunluk getiriliyor. Ayrıca düzenleme, eşitlik ilkesi ve plan bütünlüğüne aykırı. Yapılan bu plan değişikliği, bilimsellik ilkesinden uzak tamamen günü kurtarma anlayışına hizmet ediyor.

Bölgenin mevcut planları ve imar mevzuatına uygun davranılmalı. Yapılan planla ‘bodrum+zemin+5 katlı’ imar verilmiş. Zemin kattan sonra çıkma yapma imkânı sağlanarak yoğunluk artışı getirildi. Mevcut planlarda yoğunluk ‘1.75’ olmasına rağmen bu parsellere ‘3.5’ yoğunluk verildi.”

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