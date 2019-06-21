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21.06.2019
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Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu

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izmir’in Torbalı ilçesinde, belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebeğin cansız bedenini buldu. Bebek yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Torbalı Belediyesi temizlik ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında, kırsal Karakızlar ile Karaot mahalleleri arasındaki yolda yer alan çöp konteynerini boşaltırken yeşil poşet içinde yeni doğmuş erkek bebeğin cansız bedenini fark etti. İşçiler durumu hemen jandarmaya bildirirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Bebek otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bebeği çöp konteynerine kimin attığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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