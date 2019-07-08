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08.07.2019
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Copa America’da samba: Şampiyon Brezilya

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Fotoğraf: AA

Copa America’da, Peru’yu 3-1 mağlup eden Brezilya, 9. şampiyonluğunu elde etti. Brezilya’da düzenlenen 46. Copa America’nın final maçında, Brezilya ve Peru, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İLK GOLÜNÜ SON MAÇTA YEDİ

Brezilya’nın gollerini 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru’nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti. Gabriel Jesus’un 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.

Brezilya, Kupa Amerika’da 9. şampiyonluğuna ulaşırken, Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar. 

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