Çöplük enerji tesisi olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli bir projeye imza atıyor. Çiğli’deki katı atık depolama alanının rehabilitasyonu ve atıklardan enerji üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar için beklenen ÇED onayı 15 Mayıs’ta alındı. Eylül ayından itibaren İzmir’de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedefleniyor.

Yıllardır çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı, artık bir elektrik santralına ve yeşil alana dönüşüyor. Proje tamamlandığında Harmandalı’nda çöplerin yerini yemyeşil bir bitki örtüsü alacak. Koku ve kirlilik sorunu bitecek. Atmosfere yayılan gazlar elektrik enerjisine dönüştürülecek.

100 gün sonra algılar değişecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eylül ayından itibaren elektrik üretiminin başlayacağı projenin tanıtılması amacıyla tesis alanında basın toplantısı ve inceleme gezisi düzenledi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin de katıldığı toplantıda projeyi değerlendiren Soyer, yürütülen rehabilitasyon çalışmasıyla sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunların büyük ölçüde ortadan kaldırılacağını söyledi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer “Bambaşka bir hikayenin burada yazılmakta olduğunu sizlerle paylaşmak için bu toplantıyı düzenledik. Gerçekten 100 gün sonra İzmir’e yeni bir enerji gelecek. Bu enerji yaratılan algıların değişmesine de fırsat verecek. Geleceğe bırakılacak çok önemli bir tesise kavuşmuş olacağız.” dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise eskiden bir sorun olarak algılanan çöpün şimdi alternatif bir enerji kaynağına dönüştüğünü belirterek, “Tunç Başkan, ‘İzmir’e yeni bir enerji kaynağı geliyor’ dedi ama İzmir’in en büyük enerji kaynağı Tunç Başkanımız” diye konuştu.

Yine rehabilitasyon projesinin kazanımlarından ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Fiziksel Ayırma Tesisi’nin süreç içerisinde kurulup faaliyete geçmesi ile birlikte öncelikle sıfır atık projesine uygun bir çalışma tesis edilecek. Biyogaz tesisinin enerji verimliliği de artacak. Geri kazanılabilir atıklar değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre ile birlikte ülke ekonomisine büyük yarar sağlanacak.

Ekolojik eğitim merkezi olacak

Saha bir yandan rekreasyon ihtiyacına cevap verirken bir yandan da pilot ölçekte sera ve tarımsal faaliyetler ile sıfır atık uygulamaları kapsamında atıkların ayrı toplanması, geri dönüşümü, yenilenebilir enerji ve benzeri çevresel konularda öğrencilerin eğitim merkezi odağı haline dönüşerek öğrencilerin ve ilgililerin ziyaretine açılacak.