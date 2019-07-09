Corbyn: Ekonomiyi korumayan bir anlaşma olursa AB’de kalmayı seçeriz

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Muhafazakar Parti’ye çağrıda bulunarak Avrupa Birliği’nden çıkış koşullarının netleşmesi sonrası referandum yapılması gerektiğini söyledi.

The Guardian’ın haberine göre “AB’de kalma yanlısı” tavır almaktan kaçınan Corbyn, “Yeni başbakan olacak kişinin anlaşmalarını ya da anlaşmasız çıkışı halk oylamasına sunacak güveni olması gerekir” dedi.

İŞÇİ PARTİSİNİN OYU NE OLACAK?

Corbyn, Avrupa Birliği’nden anlaşma olmaksızın çıkılması ya da “ekonomiyi ve istihdamı korumayan bir Muhafazakar Parti anlaşması” sunulması durumunda AB’de kalma yönünde oy vereceklerini söyledi.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamalarda, AB’den çıkış olması gerektiği söylenmiş, ancak bu çıkışın “İşçi Partisi tarafından müzakere edilecek daha iyi bir anlaşmayla” yapılması istenmişti.

Corbyn, konunun “ayrıştırıcı” olduğunu ve parti içinde de AB’den ayrılma konusunda farklı görüşler bulunduğunu ifade etti.