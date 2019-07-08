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08.07.2019
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Çorlu ailelerinden TCDD’ye ‘video’ tepkisi

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Çorlu tren katliamının 1. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) resmi twitter hesabından SevgiTaşıyoruz hashtagiyle video paylaşıldı. Katliamın 1. yılında böyle bir video paylaşılması tepkileri neden oldu ve acılı aileleri bir kez daha yaraladı. Faciada oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel, tepkisini Twitter hesabından paylaştı.

Çorlu tren katliamının sanıklarının yargılanacağı dava, 5 gün önce Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş, yakınlarını kaybetmiş ailelere insanlık dışı muamele yapılmıştı. Bugün Çorlu tren kazasının tam 1. yıl dönümünde TCDD tarafından paylaşılan video acılı aileleri bir kez daha yaraladı.

Dokuz yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i tren faciasında kaybeden anne Mısra Öz Sel, videonun altına tepkisini dile getirdi. Sel, “Tcdd Taşımacılığı aradım. Bu paylaşımı yapan hadsiz, karaktersiz acıdan anlamayan duyarsız şahsın toplantıda olduğunu öğrendim. Beni araması için not bıraktım. Acılara saygı duyulması gerektiğini de biz öğretiyoruz! Oğlumun mezarına gidiyorum oğlumun! 1 yıl oldu! Katiller!” ifadelerini kullandı.

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