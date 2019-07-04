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04.07.2019
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Çorlu davasında mahkeme heyetinin çekilmesinin gerekçesi belli oldu

Çorlu tren faciasına ilişkin davanın dün görülen ilk duruşmasında davadan çekilen mahkeme heyetinin kararının gerekçesi belli oldu

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Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili davanın dün görülen ilk duruşmasında mahkeme heyetinin davadan çekilme kararının ayrıntıları duruşma tutanağında yer aldı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesinde müştekiler ve avukatları salona alınmamış, faciada yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatları polis tarafından darp edilmişti.

Yaklaşık bir saatin ardından müştekiler ve avukatları salona alındı. Bazı müşteki avukatları olayla ilgili mahkeme heyetince işlem yapılmasını ve suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savcının da suç duyurusunda bulunulmasını istemesi üzerine mahkeme heyeti herhangi bir reddi hakim talebi olmadığı halde davadan çekilme kararı verdi.

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Heyet davadan çekilme gerekçesini Ceza Muhakemesi Kanununun 22 ve 31’inci maddelerine dayandırdı.

Mahkeme heyetinin kararında şu ifadelere yer verildi:

Bir kısım müştekiler vekilinin duruşma öncesinde meydana gelen olaylar ve emniyet görevlilerinin görev kapsamı dışında fiili tecavüzlerine yönelik olarak halihazırda mahkememiz heyetince işlem yapılmasına, duruşma açılmadan önce bu hususta müştekilerin dinlenmesine ve suç duyurusunda bulunulmasına yönelik taleplerinin belirtilen eylemlerin duruşma başlamadan önce gerçekleşmesi nedeniyle reddine, bir kısım müştekiler vekilinin belirtilen hususlarda suç duyurusunda bulunma hususunda muhtariyetlerine oy birliği ile karar verildi.”

Konuyla ilgili talebi sorulan savcının “Yapılan işlemlerin duruşma düzenini sağlamaya yönelik olduğu ancak emri aşar güç kullanmaya yönelik olduğu için ilgililer hakkında gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi talep olunur” dediği tutanağa yansıdı.

Mahkeme heyetinin duruşmadan çekilme kararı tutanakta “Celsede kimlik tespitine başlanmadan ve duruşma öncesinde adliyemiz çevresinde ve içerisinde meydana geldiği belirtilen olaylara ilişkin iddialar bir bütün halinde değerlendirildiğinde 5230, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 22-31. maddeleri kapsamında mahkememiz heyetinin duruşmadan çekilmesine” ifadeleriyle yer aldı. Mahkeme heyeti başka bir heyetin görevlendirilmesi için dosyayı Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

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