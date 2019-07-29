Çorlu tren faciası davası Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasının ikinci duruşması, 10 Eylül günü Çorlu Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapılacak.

8 Temmuz 2018 günü Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi. 328 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma sonunda asli kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın 3 Temmuz günü Çorlu Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda yapılan ilk duruşmasında kazazedelerin aileleri yer olmadığı gerekçesiyle salona alınmadı ve aileler darp edildi. Daha sonra mahkeme heyeti davadan çekildi, fakat bu karar da iptal edildi.

Çorlu 2’nci Ağır Caza Mahkemesi, heyetin çekilme kararını ortadan kaldırmasının ardından toplanarak, duruşma tarihi ve duruşmanın yapılacağı yeri belirledi. Heyet, ikinci duruşmanın 10 Eylül 2019 günü Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nin büyük salonunda yapılmasını kararlaştırdı.