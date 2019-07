Çorlu tren faciası davasında mahkeme heyeti dosyadan çekildi

DİLAN ESEN

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili ‘asıl kusurlu’ bulunan TCDD personeli Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım’ın ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı. Duruşma öncesi aileler ve yurttaşlar salona alınmadı ve darp edildi. Mahkeme heyeti, dava dosyasından çekildiğini açıkladı.

Duruşmadan notlar

Salonun girişinde yaşanan müdahalenin ardından duruşma başladı.

Avukatlar, duruşmada şunları söyledi:

Av. Can Atalay: Biz duruşma salonunun önünde avukatlar olarak saldırıya uğradık. Yakınlarını kaybeden yurttaşlar da saldırıya uğradı. Ben gözlerimle İsmail Kartal’ın sivil ve resmi giyimli kişilerin saldırısına uğradığını gördüm. Savcılığın talimatı olmaksızın kimliğini bilmediğimiz kişiler kamera kaydı almaya başladılar. Kimliğini bilmediğimiz kişiler salona kim girsin, girmesin diye kontrol yapmaya çalıştılar. Hukuka aykırı bir şekilde kapıyı üzerimize kilitleyip gittiler. Cumhuriyet savcısı anlattığım meseleyi ayrıca soruşturma zorunda. Ölen bizim evlatlarımız hala soruşturulmayan TCDD birinci yetkilileri, darp edilen biziz. Öte yandan duruşma salonunda hala silahla duran kişiler var. Ya kendilerinin ya da silahlarının duruşma salonundan çıkartılması ceza kanunun hükümlülüğüdür.

Av. Mustafa Ersin: Biraz önce kapıda sizin talimatınız olduğunu söyleyen kişi, müştekilerin vekili olduğumu beyan etmeme rağmen 1 saat salona almadı. Bu kararı kim verdiyse, siz verdiyseniz sizin hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığı verdiyse onlar hakkında tutanak tutulmasını istiyoruz.

MAHKEME HEYETİ DOSYADAN ÇEKİLDİ

Avukatların bu sözlerinin ardından mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıkladı. Dosya, mahkeme heyetinin çekilme kararının değerlendirilmesi için Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

“HİÇBİR YERE GİTMİYORUM”

Mahkeme heyetinin çekilmesinin ardından kazada yakınlarını kaybeden aileler adliye önünde toplandı. Duruşma başlamadan önce mahkeme salonuna alınmayan aileler, kendilerini ilgilendiren bir davada neden içeri alınmadıklarını sorguladı. Ailelerin avukatı yaptığı açıklamada, sorumluların yargılanması için mücadeleye devam edeceklerini, kazanın ardından geciken müdahale için hesap verilmesi gerektiğini söyledi.

Heyetin dosyadan çekilmesine yakınlarını kaybeden aileler tepki gösterdi. Oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, mahkeme heyetinin çekilme kararı sonrası, “Biz bunun için mi bekledik bir yıl boyunca? Kalkmıyorum, buradan hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

“BİZE DÜŞMAN MUAMELESİ YAPTILAR”

Mısra Öz Sel, daha sonra duruşmayla ilgili BirGün’e konuştu. “Bize düşman muamelesi yaptılar” diyen Sel, mahkeme heyetinin dosyadan çekilmesini utanç verici bir tablo olarak niteledi.

Sel, şunları söyledi:

“Gerçekten biz aileler olarak bir yıl boyunca bekledik ve her şeyin sakin gitmesi yönünde de bir talebimiz vardı. Çünkü acılarımızın yaşandığı bu ay içinde ne yazık ki en azından adaletin doğru işleyebildiğinin görmek talebinde bulunuyorduk. Ama içeride ne yazık ki bize düşman muamelesi yaptılar. Yani bir insan düşünün ki oğlunu toprağa koymuş, annesini babasını toprağa koymuş, salonun dışında kalmış. Bizleri düşünün, üzerimize kapılar kilitlenmiş. Şöyle bir şey var: Bize şov yapma diyorlar ama kendileri şov yapıyorlar. Daha önce defalarca dilekçeler verildi, baro başkanları geldi, ‘bu salon yeterli olmaz’ dendi. Bu kadar arbede yaşandıktan sonra bu kadar kolluk kuvvetleri arkadaşlarımızı darp ettikten sonra bu duruşma salonunun kapılarını açıp herkesi içeri aldıklarında biz sadece sessiz bir şekilde duruşmanın yürütülmesini bekliyorduk. Ama ne yazık ki 4 kişiyi bile yargılayabilecek bir heyet karşımıza çıkartamadılar. Bu da bu ülkede hukuk sisteminin bir kez daha ne kadar tecrübesiz bir şekilde ilerlediğinin en basit göstergesidir. Başka da söylenecek bir şey yok zaten şu an. Utanç verici bir tablo bugün, yine her zamanki gibi.”

İSMAİL KARTAL: DAVAMIZ SADECE TREN KATLİAMI DAVASI DEĞİL

Çorlu tren faciasında annesini ve babasını kaybeden İsmail Kartal, duruşmanın ardından BirGün’e konuştu.

İçeri girmek isterken darp edilen Kartal, o anları şöyle anlattı:

“Bizim acılarımızı görmemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Takipsizlik kararı çıktı, ek kovuşturmaya gerek yoktur denildi. Nedir bunlar? Siyasetçiler, bürokratlar, üst yönetim. Bunların hiçbiri dava dosyasına dahil edilmedi. Biz de aileler olarak bu işin sorumlusu kimdir, ne oluyor nereye gidiyor bu dava derken kendimizi adliye saraylarında nöbet tutar halde bulduk. Adalet arayışımızı sürdürmeye başladık. Takipsizlik kararının arkasından Ankara Anayasa Mahkemesine gittik. Anayasa mahkemesinin önünde de darp edildik. Orada da dilekçemizin içeriye verilmemesi için, bildirimizin okunmaması için kolluk kuvvetleri bize orada güç uyguladılar maalesef.

“BİZİ DARP ETTİLER”

Geldiğimiz bugünkü davamızda ailelerimizden bir kısmı içeriye girebildi, ben de dahil olmak üzere bir kısmı duruşma salonunun küçük olmasından dolayı dışarıda kaldık. Dışarıda kalan aileler olarak içeriye girmek için talepte bulunduk. Bu talebimiz mahkeme tarafından kapıların üzerimize kitlenerek karşılık buldu. Bir mahkeme aleni halka açık herkesin takip edebileceği şekilde olması gerekirken taraf olduğum bir davada mahkemenin kapısının kitlenmesi nedir diye hesap sormaya başladığımızda da bu sefer kolluk kuvvetlerinin gittikçe arkamızda ve önümüzde kalabalıklaştı ve etrafımızı sardı. Açın kapıları diye direniş gösterdiğimizde de bizi artık darp etme haline geldiler. Kendi vücudumda oluşan darp izlerini de zaten mahkeme heyetine gösterdim.”

“Bizim o gün yaşadıklarımız ve o günden bugüne yaşadıklarımızı anlatmak bizim boynumuzun borcu.” diyen Kartal, şöyle devam etti:

“Mahkeme bugün bu şekilde devam etti ve mahkemeden çıkan sonuçları avukatlarımız açıkladılar. Mahkeme davadan çekildi, 2. Sulh mahkemesine atandı. Bu bizim acılarımızı söndürmedi. Bu davanın takipçisi olacağız çünkü bu yaşadıklarımız içler acısı. Çünkü bu yol tekrar işletimde. Daha katliamın ikinci günü yol tren hala işletime açıldıysa demek ki burada kusurları devam ediyor. Kusurların devam etmesi de şuradan kaynaklı: O gece daha devrilmiş tren vagonları yerdeyken, cesetler altındayken, ansızın getirilip mıcırlar, tamir bakım servisleri ekipleri yolu yapmak için çalışmaya başladılar.”

“SORUMLULAR HALA O KOLTUKLARIN BAŞINDA”

“Biz tabii olayın vahametiyle ne olup ne bittiğini anlayamadan aslında işin bugüne baktığımızda delil karartmak için yapıldığını görüyoruz. Yol tekrar açılıyor. Yolu kullanan yine benim eşim dostum akrabam arkadaşlarım. İhmaller hala devam ediyor. Sorumlular hala o koltukların başında, sorumluluk bilinci dışında oturuyorlar. Maalesef biz işte buna sessiz kalamıyoruz. Tüm sorumlular yargılansın. Bakın ceza çeksin demiyoruz. Yargılansın ki gerçek suçlular ortaya çıksın ki bir daha böyle katliamlar yaşanmasın. Bizim amaç ve gayemiz, çığlığımız bu yüzden. Bir daha 6 aylık bebekler, gencecik fidanlar ölmesin. Üniversite sınavında doktorluk kazanmış fakat fakülteye bile yazılamayan genç arkadaşlarımız olmasın diye bütün çığlığımız.”

“DAVANIN AĞIRLIĞINI KALDIRAMADILAR”

“Biz sade vatandaşız. Mahkemelerle çok haşır neşir olan insanlarız değiliz. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu mahkeme heyetinin aslında baro başkanlarımız bunu bize yaklaşık 4-5 ay öncesinde bildirmişlerdi. Çok genç bir heyet. Bu davayı gerçekten kaldıramayacak bilgi ve deneyime sahip değiller dediklerini biliyoruz ve bugün de onu gördük. Yaptığı uygulamalarla ve içeride bize karşı tavırlarıyla bu davanın ağırlığını bu davanın bilinci ne yazık ki kaldıramadılar ve kaldıramayıp davadan çekilmeyi talep ettiler.”

“Bütün yurttaşlara seslenmek istiyorum. Davamız sadece Çorlu tren katliamı davası değil. Tekrar altını çiziyorum. Adaletin aslında yok olduğu Türkiye’mizde adaleti tekrar yeşertebilmek tekrar canlandırabilmek adına verdiğimiz bir dava. Lütfen herkesin bu konuda duyarlı olmasını ve bize destek olmasını istiyorum.”

SALONUN KAPISI KİLİTLENDİ

Mahkeme salonunun içine belli sayıda insan aldındıktan sonra salonun kapısı kilitlendi. Dışarıda kalıp da mahkemeyi takip etmek isteyen yurttaşlar kapının açılmasını istedi, kapı açılmayınca alkışlayarak protesto etti.

Mahkeme salonunun içinde ise kilitli kapının açılıp ailelerin içeri girmesini istendi. Alkışlarla kamu görevlilerini protesto eden katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yurttaşlar mahkeme salonunun içinde “adalet istiyoruz” diye bağırdı. “25 canımızı kaybettik diğer canlarımızı da kapıda bırakmayacağız” denildi.

Mahkeme salonunun içinde “hak hukuk adalet, kaza değil cinayet” sloganı atıldı.

YÜRÜYÜŞE ENGEL

Duruşma öncesinde polis, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nden takviye polis ekipleri görevlendirildi. Adliye bahçesi ve girişlerine bariyerler konularak, girenler tek tek aramadan geçirildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralı kurtulanlar ve CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun’un da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Adalet Sarayı’na 1 kilometre mesafedeki bir AVM önünde toplanarak, yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş yapmak isteyen ailelere polis engel çıkardı. Polis, yurttaşları kaldırımdan ya da yolun kenarından yürütmek istedi ama kitle izin vermedi. Çıkan tartışmanın ardından faciada yakınlarını kaybedenler tüm yolu kaplayacak şekilde yürüyerek adliyeye ulaştı.

Faciada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Sel, o anları şöyle anlattı:

Şunu söylemem gerekiyor ki bu ülkenin 25 vatandaşı bu ülkenin ihmalleri yüzünden öldü. Ben bu yolda yürürken bu insanlarla adalet için yürürken hiçbir polis memuru beni yolun kenarına itemez.

Bizi yolun kenarına istemez sizi kapıdan geçiremiyorum diyemez bizi itip kakamaz. İnsan gibi bu kapılara geldik ama bizim suratımıza bakmadılar. Bütün kolluk kuvvetleri herkes kenara çekilsin biz canlarımızın hakkını aramak için bu kapıdan gireceğiz. Biz rezillik çıkartıyoruz bu davranışlarınızla siz rezillik çıkartıyorsunuz.”

Duruşma tutanağı

Mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Davaya aynı heyetin devam edip etmeyeceğine ya da başka heyet atanacağına 2. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.

Duruşma tutanağında yer alan yazıda, “Duruşma öncesinde adliyemiz çevresinde ve içerisinde meydana geldiği belirtilen olaylara ilişkin iddialar, mahkememiz heyetinin bu hususta kanuna aykırı ve konusu suç teşkil edecek emir verdiğine ilişkin iddialar bütün halinde değerlendirildiğinde, mahkememiz heyetinin duruşmadan çekilmesine, duruşmadan çekilme hususunda bir karar verilmek ve mahkememizin heyeti yerine başka bir heyet görevlendirmek üzere dosyanın Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

İşte davadan çekilen mahkeme heyetinin duruşma tutanağı: