Çorlu Tren Katliamı Aileleri AYM önünde buluşacak

Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri 12 Haziran’daki nöbetlerini Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirecek. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesine başvuru yapacak olan aileler, “Hukuka ve yargıya yol açılmasını istiyoruz” diyor.

Çorlu’da geçen sene gerçekleşen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasına ilişkin yalnızca 4 TCDD personeline dava açılmasına tepki gösteren yaşamını yitirenlerin yakınları Çorlu Adliyesi önünde başlattıkları Adalet Nöbetine 12 Haziran’da Ankara’da devam edecek.

Aileler, Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciası soruşturmasında tren şefi, makinistler, bürokratlar ve TCDD’nin üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında Şubat ayında verilen takipsizlik kararının kaldırılmasını talep ediyor.

Anayasa mahkemesine başvuru yapacak olan aileler 12 Haziran Çarşamba saat 10.00’da AYM önünde nöbet tutacak.