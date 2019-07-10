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10.07.2019
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Çorlu Tren Katliamı davası avukatlarına soruşturma

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Çorlu Tren Katlimanı Aileleri’nin avukatlarından bazılarının aranarak haklarında “kamu malına zarar vermek” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Çorlu tren katliamı davası avukatlarının Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı ve “kamu malına zarar vermek” suçlamasıyla haklarında soruşturma açıldığının söylendiği öğrenildi.

3 Temmuz’da görülen Çorlu Adliyesi’nde görülen duruşmada salonun kapıları içeriden kilitlenmiş, yaralılar ve katliamda yakınını kaybeden ailelerden bazıları salona alınmamıştı. Polis, salona girmek isteyen ailelere saldırmış ve salon kapısı önünde arbede yaşanmıştı.

İleri‘de yer alan habere göre, bugün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, ailelerin avukatlarının aranarak, haklarında “kamu malına zarar vermek” suçlamasıyla soruşturulma başlatıldığının söylendiği ve nerede ikamet ettiklerinin de sorulduğu öğrenildi.

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