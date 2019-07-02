Çorlu Tren Katliamı davası yarın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin açılan davanın duruşması yarın görülecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlisi 4 kişi, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada, kazanın meydana gelmesinde “asli kusurlu” bulunan TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk yargılanacak.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kazanın ray ve traverslerin altındaki menfezin üst tarafında bulunan balast ve dolgu zeminin boşalması ve hareket halindeki lokomotifin ağırlığı ile altı boş rayların esnemesi ve açılması, ikinci vagondan itibaren dizinin devrilerek sürüklenmesi neticesinde gerçekleştiği belirtilmişti. Ayrıca iddianamede, askıda kalan travers ile hat dolgusu arasındaki kot farkının 65 ile 104 santimetre arasında değiştiği, altı boşalan kesimde sadece dolgu zeminin kaldığı bilgisine yer verilmişti.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Trenin raydan çıkmaya başladığı noktanın sehimli bölgeden hemen sonra olduğunun anlatıldığı iddianamede, TCDD görevlileri Kurt, Polat, Yıldırım ve Çabuk’un “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları isteniyor.

AİLELERİN ADALET ARAYIŞI

Katliamda yakınlarını yitiren aileler de adalet arayışını sürdürüyor. Çorlu Tren Katliamı Aileleri, Çorlu Adliyesi önünde Adalet Nöbeti’ne başlamıştı. Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde dilekçe sunmak için bir araya gelen ailelere polis saldırıda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treni 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.