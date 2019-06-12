22.3 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere polis saldırısı

Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere polis saldırısı

Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelerin Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis saldırıda bulundu.

birgun.net birgun.net

Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenlerin aileleri Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Polis, Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere, Anayasa Mahkemesi’nin önünde plastik mermilerle saldırdı.

Katliamda yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in dedesi fenalık geçirdi ve ambulansla alandan götürüldü. 

Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, “Haklarında takipsizlik kararı verenlerin bu takipsizlik kararları kaldırılsın diye Çorlu’da ‘Adalet Nöbeti’ başlattık ama o da dikkate alınmadı. 3 Temmuz’da görülecek dava sadece dört kişi üzerinden yürütülecek. Devlet Demir Yolları üst yönetimi, siyasiler ve bürokratlar kovuşturmada yargılanması gerekli görülmedi. Biz bu kişiler hakkında takipsizlik kararının kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için de Anayasa Mahkemesi’ne başvurularımızı yaptık. ‘Adalet Nöbeti’mizin bir ayağı da Anayasa Mahkemesi’nde olacak” ifadelerini kullandı.

TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 3 Temmuz 2019’da hâkim karşısına çıkacak.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,599AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Muğla’da toplu sözleşme imzalandı

BİRGÜN İZMİR -
Muğla Büyükşehir Belediyesi Muttaş Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu...
Devamını Oku

Haziran: Emeğimize, haklarımıza ve kıdem tazminatına sahip çıkacağız

birgun.net -
Birleşik Haziran Hareketi, 15 Haziran'da DİSK'in düzenleyeceği mitinge katılacağını duyurdu.
Devamını Oku

Altın madeni suları zehirleyecek

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLDünya Çevre Haftası sebebiyle Uşak’ta bir...
Devamını Oku

Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere polis saldırısı

birgun.net -
Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenlerin aileleri Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmak...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden karne sürprizi

birgun.net -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nı tamamlayarak karnelerini alan çocuklar için birbirinden...
Devamını Oku

Rus gazeteci Golunov, özgürlüğüne kavuştu

birgun.net -
Uyuşturucu bulundurmaktan hakkında ev hapsi kararı verildikten sonra dün üzerindeki suçlamalar kaldırılan...
Devamını Oku

Mera arazileri satılmasın

BİRGÜN İZMİR -
Maliye Bakanlığı’nın Balıkesir Gönen’de köylünün mera olarak kullandığı, Hazine arazisini ihaleyle satışa...
Devamını Oku

Kıyılar halkındır ücretli olamaz

BİRGÜN İZMİR -
Çeşme’nin Azmak Koyu’nda bir şirket tarafından kapatılarak girişleri ücretli hale getirilen plaj,...
Devamını Oku

Adalet Bakanı’ndan ‘Fethullah Gülen’in iadesi’ açıklaması

birgun.net -
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'den Fethullah Gülen'in iade sürecine ilişkin herhangi bir...
Devamını Oku

8 yaşındaki çocuğun su şişesinden alkol çıktı

birgun.net -
Büyükçekmece’de sınava giren 8 yaşındaki öğrencinin başına akıl almaz bir olay ...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi