Çorlu’dan kılpayı

Son zamanlarda meydana gelen tren kazalarındaki artış endişeleri artırmaya devam ederken, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde faciadan dönüldüğü açığa çıktı.

İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Arifiye-Bilecik arasında meydana gelen heyelan nedeniyle saatlerce hizmet dışı kaldı. Söğütlüçeşme’den Ankara yönüne hareket eden tren ise aşırı yağış nedeniyle Arifiye’de durduruldu. Trendeki yolculara, “yoğun yağış nedeniyle yolun kapandığı, trenin bu nedenle durduğu” şeklinde anons yapıldı. Devamında da YHT seferlerinin de taşkın sularının taşıdığı molozların rayları kapatması nedeniyle ‘geçici olarak durdurulduğu’ bildirildi.

RAYLARIN ALTININ BOŞALDIĞI ANLAŞILDI

Edinilen bilgiye göre ise demiryolu bölgesi kısım şefi sağanak yağıştan ötürü yolu kontrol için trafik kontrolöründen izin istedi. Ancak yüksek hızlı trenin geçtikten sonra kontrol yapılmasına karar verildi. Hat eski olduğu için 25 kilometre hızlı seyreden YHT makinistlerinin dikkati ve bölgeyi önceden bilmeleri sayesinde raylar üzerindeki su fark edilerek, tren durduruldu. Rayların altının boşaldığı anlaşıldıktan sonra tren geri geri Alifuatpaşa istasyonuna çekildi.

ÇORLU’DA SUÇU YAĞMURA ATMIŞLARDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yolcu treninin devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi yaralanmıştı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan kazanın “aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalmasından” kaynaklandığını söylemişti. Tren faciasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın menfezlere bakım yapılması durumunda önlenebileceği tespiti yapılmıştı.