21.1 C
Istanbul
21.06.2019
Anasayfa ÖZEL Çorlu’dan kılpayı

Çorlu’dan kılpayı

Çorlu’daki tren kazasının acısı tazeliğini korurken, Sakarya Arifiye’de durdurulan Ankara-İstanbul YHT seferinde faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. Makinistlerin dikkati ve bölgeyi önceden bilmeleri sayesinde raylar üzerindeki su fark edildi, tren durduruldu

Avatar Uğur Şahin

Son zamanlarda meydana gelen tren kazalarındaki artış endişeleri artırmaya devam ederken, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde faciadan dönüldüğü açığa çıktı.

İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Arifiye-Bilecik arasında meydana gelen heyelan nedeniyle saatlerce hizmet dışı kaldı. Söğütlüçeşme’den Ankara yönüne hareket eden tren ise aşırı yağış nedeniyle Arifiye’de durduruldu. Trendeki yolculara, “yoğun yağış nedeniyle yolun kapandığı, trenin bu nedenle durduğu” şeklinde anons yapıldı. Devamında da YHT seferlerinin de taşkın sularının taşıdığı molozların rayları kapatması nedeniyle ‘geçici olarak durdurulduğu’ bildirildi.

RAYLARIN ALTININ BOŞALDIĞI ANLAŞILDI

Edinilen bilgiye göre ise demiryolu bölgesi kısım şefi sağanak yağıştan ötürü yolu kontrol için trafik kontrolöründen izin istedi. Ancak yüksek hızlı trenin geçtikten sonra kontrol yapılmasına karar verildi. Hat eski olduğu için 25 kilometre hızlı seyreden YHT makinistlerinin dikkati ve bölgeyi önceden bilmeleri sayesinde raylar üzerindeki su fark edilerek, tren durduruldu. Rayların altının boşaldığı anlaşıldıktan sonra tren geri geri Alifuatpaşa istasyonuna çekildi.

ÇORLU’DA SUÇU YAĞMURA ATMIŞLARDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yolcu treninin devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi yaralanmıştı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan kazanın “aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalmasından” kaynaklandığını söylemişti. Tren faciasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın menfezlere bakım yapılması durumunda önlenebileceği tespiti yapılmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,727AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

27 yıldır bitmeyen inşaat

birgun.net -
İsmail ArıAnkara’da projesi 1992 yılında kabul edilen...
Devamını Oku

Korku duvarı aşılırken

HABER MERKEZİ -
Türkiye 23 Haziran İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. 17 yıldır ülkeyi yöneten, son...
Devamını Oku

Çorlu’dan kılpayı

Uğur Şahin -
Son zamanlarda meydana gelen tren kazalarındaki artış endişeleri artırmaya devam ederken, Sakarya’nın...
Devamını Oku

Erdoğan’ın Mursi sevdası

HAYRİ KOZANOĞLU -
Kafesteki bir tutsağın mahkeme salonunda yaşamını yitirmesi, bir insanlık trajedisidir. Adı Mursi...
Devamını Oku

İslamcılar artık yalan söylemiyor!

ÜNAL ÖZMEN -
Mehmet Metiner'in, Melih Gökçek'in “Fethullah Gülen’e FETÖ diyemezsin” paylaşımını sadece kendisinin bildiği...
Devamını Oku

Seçimden sonra

İLHAN CİHANER -
Oy kullanma gününü saymazsak seçime sadece bir gün kala hala kararsız kalan...
Devamını Oku

Mısır’a Paşa mı seçiyoruz?

Yalçın Karatepe -
İki gün sonra İstanbul’daki seçmenler yeniden sandık başına gidecekler. Seçimin son haftasında...
Devamını Oku

Hakikat-sonrası Gerçeğin-bükülmesi ve postmodernizm

MERYEM KORAY -
Son yıllarda siyasal literatürde en çok dile dolanan kavramın “hakikat (gerçek) -sonrası“...
Devamını Oku

Emzirme izni toplu kullanılabilir mi?

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Süt izninin günde 1,5 saat olduğunu biliyorum. Peki, bu izni haftada...
Devamını Oku

Kucaklayıcı dil, barışçıl zihin

GÖZDE BEDELOĞLU -
Dervişin fikri ne ise zikri de odur, derler. İnsan, kafasının içindeki düşünce...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi