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01.06.2019
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Çözüm bulunmazsa ilaç alamayacaklar

Burcu Cansu Burcu Cansu

Suriyeli sığınmacılara verdikleri ilaçların bedelini altı aydır alamayan eczaneler sıkıntıda. Prosedür gereği sığınmacılara ilaç veren eczanelerden ödeme için ‘vergi borcu yoktur’ yazısı isteniyor.

Eczaneler bu yazıyı almakta gecikme yaşayınca ilaç bedellerinin ödenmesinde de sorun çıkıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaşanan sorunla ilgili BirGün’e konuştu: “Sığınmacıların ilaç bedellerini ödemekle yükümlü Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, doğrudan sorgulama yapmak yerine eczanelerden her ay ‘vergi borcu yoktur” yazısı istemeye başladı. Bu yazı iletilmeden ödeme yapılmıyor. 180 güne varan ödeme süreleri nedeniyle eczacıların Suriyeli sığınmacılara ilaç vermeleri mümkün olmayacak.”

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