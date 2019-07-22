Çözüm sürecini bitiren cinayet sis perdesi ardında

Gökay BAŞCAN

Türkiye’nin tekrar çatışmalı bir sürece sürüklenmesinin fitilini ateşleyen Ceylanpınar cinayeti, birçok soru işaretiyle birlikte karanlıkta kaldı. Olayın ardından çözüm süreci rafa kalktı, tekrar silahlar konuştu. Çatışmalar şehirlere taşındı. Yüzlerce kişi ölürken, binlerce kişide çatışmalardan etkilendi.

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015’te, polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar’ın evlerinde öldürüldüğü olay, devletin çözüm sürecini bitirmesine dayanak yapılmıştı. Davada yargılanan 9 sanığa yerel mahkemenin verdiği beraat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından da onandı. Polis aileleri kararı Yargıtay’a taşıdı. BirGün’e konuşan sanık avukatlarından Hüseyin Akay “Mahkeme faillerin bulunması kararı verdi. Kararın Yargıtay’da da onanmasının ardından süreç yeniden başlayacak. Dosya savcılığa tekrar verilecek” dedi.

MAHKEME FAİLLERİ BULMAK İSTEMEDİ

Mahkemenin bu davada faillerin bulunmaması için kötü niyetli davrandığını söyleyen Avukat Akay “Bazı şüpheliler dosyaya dahi konulmadı. Eve hiç gitmediğini iddia etmesine rağmen, ekspertiz raporuna göre polis memuru Burak Koru’nun evden parmak izleri çıktı. Savcılık bunu dosyaya koymadı. Düzgün bir soruşturma yapılmazsa bu dosya faili meçhul kalır” dedi.

Hüseyin Akay

TELEFON İHBARIYLA GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Davaya sanık olarak dahil edilen gençler, nereden geldiği belirlenemeyen bir telefon ihbarı ardından arabaları durdurularak gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dokuz kişiden yedisi tutuklanmış, dosyaya gizlilik kararı konulmuştu. Ardından ihbarı kimin yaptığı bulunamadı. Gençlerden bazıları 2 buçuk yıl cezaevinde kaldı. Dava sürecinde birçok haksızlık yapıldığını belirten Avukat Akay “Bilinmeyen bir ihbar yüzünden gençler cezaevinde yattı. Bunun hukukta yeri yok” dedi.

Olayın Suruç olayının ardından yapılmış olması, misilleme olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. ANF’de çıkan habere göre olayı HPG üstlendi ancak çıkan haberlerin ardından Murat Karayılan yaptığı açıklamada eylemin kendileri tarafından yapılmadığını, ‘Apocu Fedailer’ denen bir grup tarafından yapıldığını öne sürdü.

OLAYIN AYDINLATILMASINA AKP VE MHP’DEN RET

Dönemin HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak saldırının bir provokasyon olduğunu savundu. Siyasi partilerin bu karanlık olayı ortaya çıkarması halinde, darbe mekanizmasının da araçlarının ortaya çıkarılmış olacağına inandığını söyledi. Baydemir’e AKP sıralarından tepkiler geldi. Kısa süreli tartışmanın ardından HDP’nin olayın aydınlatılmasıyla ilgili verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında yedisi tutuklu 13 sanık hakkında, ’devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozma’ ve ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçlarından müebbet hapis cezasıyla dava açılmıştı. 13’üncü celsede mahkeme, dördü tutuklu dokuz kişi için cinayet suçlamasından beraat kararı verdi.

Darbe girişimi sonrası sanıklar hakkında tutuklama kararı veren hâkim Nurettin Bulut, otopsi savcısı Nurallah Örenli FETÖ’cü olduğu suçlamasıyla açığa alınıp, tutuklanıp, ihraç edildi. Savcı Mehmet Kıvanç Kılsızoğlu’nun Ceylanpınar soruşturmasını tamamlamasının ardından hâkim olarak atandığı Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi’nde de yine FETÖ soruşturması kapsamında arama yapıldı.