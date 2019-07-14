Çukurova Belediyesi, sokak hayvanları için toplandı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sokak hayvanlarıyla ilgili sorunların çözümü için hayvanseverler ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kediler için kısırlaştırma merkezi kurulması için çalışmalara hız verdiklerini belirten Çetin, “Böylece soruna önemli bir çözüm getirmiş olacağız” dedi.

Kedi Park çalışmalarına hız verildi

Başkan Çetin, toplantıda, hayvanseverlerin kurduğu derneklerin, mahalle muhtarları ile bu konuda işbirliği yapmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Sokaktaki dostlarımızın sorunlarına hep birlikte çözüm bulacağız,” şeklinde konuştu.

Kedi Parkı kurma çalışmalarına hız verdiklerini açıklayan Çetin, bu parkın içinde kedi kısırlaştırma merkezi bulunacağını söyledi. Başkan Çetin, kısırlaştırma ile sorunun büyük ölçüde çözüleceğini kaydetti.

Haykonfed Başkanı Nesrin Çıtırık da, binden fazla ilçe belediyesi ile işbirliği içinde olduğunu belirterek, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve rehabilitasyonu konusunda en başarılı çalışmaları Çukurova Belediyesinin yaptığını söyledi.

Çukurova Belediyesi ekibini kutlayan Nesrin Çıtırık, kısırlaştırma merkezinin en kısa zamanda faaliyete geçmesiyle, bu konudaki sorunun çözüme kavuşacağını ifade etti.