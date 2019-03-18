Culter’de bir günlük şiir atölyesi

İstanbul’un yeni kültür ve sanat mekânı Culter, Dünya Şiir Günü ertesinde bir günlük şiir atölyesine ev sahipliği yapacak.

Genç kuşağın özgün şairlerinden Mehmet Said Aydın’la gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar şiirin kavramsal ve edebi boyutlarını birlikte bulmaya ve kendi şiirlerini yazmaya davet edilecek.

Şairin kendi şiir yazma serüveninin de tanığı olacak katılımcılar, yazdıkları şiirleri atölye süresince birbirleriyle paylaşacak.

Bilgi ve kayıt: +90 (212) 252 8269

Adres: Hacı Mimi Külhanı Sk. No: 28/A Beyoğlu