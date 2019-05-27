Cumartesi Anneleri 24 yıldır yakınlarının faillerini arıyor

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray’da yaptıkları ilk eylemin üzerinden 24 yıl geçti.

700. haftadan bu yana oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri 24. yıl dönümü dolayısıyla Galatasaray Meydanı’na karanfil bıraktı. Kayıplarının fotoğraflarını Galatasaray Meydanı’na bırakan Cumartesi Anneleri’nin mesajı, “Kaybedilen son insanımız bulununcaya kadar, faillerin hepsi yargılanıp cezalandırılıncaya kadar asla vazgeçmeyeceğiz” oldu.

Cumartesi Anneleri’nin 24 yıl sonra döndükleri yasaklı Galatasaray Meydanı’nda yaptıkları açıklama şöyle:

“Galatasaray’a çıkışımızın 24. Yılında bugün yine kayıplarımızın fotoğrafları ve karanfillerimizle Galatasaray’daydık.



Kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha gösterdik.



Galatasaray’ı bize yasaklayanlar bilsinler ki, yasakları mücadelemizi engelleyemeyecek.



Gözaltında kaybedilen son insanımız bulununcaya kadar, faillerin hepsi yargılanıp cezalandırılıncaya kadar asla vazgeçmeyeceğiz!”