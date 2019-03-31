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31.03.2019
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Cumartesi Anneleri 731. hafta: Gazeteci Babaoğlu ölüme terkedildi

Cumartesi anneleri, 731. hafta eyleminde Özgür Gündem muhabiri Nazım Babaoğlu’nun akıbetini sordu. Anneler, ‘Sorumluların cezalandırılmasını sağlayacak etkinlikte bir soruşturma yürütülmesi için göreve çağırıyoruz’ dedi

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Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbeti ve faillerin cezalandırılması için 731. kez bir araya geldi.

Galatasaray Meydanı’nda toplanmalarına izin verilmeyen annelerin bu haftaki eylemi de İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde gerçekleştirildi.

Bu haftaki basın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak yaptı. Ocak, “Bu topraklarda hak ihlallerini kamuoyuna ulaştıran gazeteciler de yönetenler tarafından her zaman hedef olarak görüldü. Nazım Babaoğlu da 90’lı yıllarda hak ihlallerinin haberlerini yapan ve hedef haline getirilen gazetecilerden biriydi” dedi.

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Urfa’da yaşayan Babaoğlu’nun hem üniversiteye hazırlandığını hem de Özgür Gündem gazetesinin Urfa bürosunda çalıştığını dile getiren Ocak, “Büro ağır baskı altındaydı. Ölüm tehditleri alan gazeteciler can güvenliklerinin sağlanması için Urfa Valisine ve emniyete başvurdu. Yetkililer hiçbir önlem almadı ve gazeteciler ölüme terk edildi” dedi.

12 Mart 1994’te Anadolu Ajansı Muhabiri Murat Yoğunlu’nun gazete bürosunu telefonla arayarak “Çok önemli bir haber var, bir muhabiriniz mutlaka Siverek’e gelsin” dediğini belirten Ocak, şu ifadeleri kullandı: “Bu telefon üzerine Siverek’e giden Nazım Babaoğlu orada gözaltına alınarak Korucubaşı Sedat Bucak’ın evine götürüldü ve kaybedildi. Sedat Bucak’ın işkencehane olarak kullanılan evinde görüldüğü tanıklarca beyan edildi.”

Ocak, “Savcılık makamını Nazım Babaoğlu dosyasında çeyrek asırdır cezasız bırakılan dosyasında maddi gerçeği açığa çıkartacak, sorumluların cezalandırılmasını sağlayacak etkinlikte bir soruşturma yürütülmesi için göreve çağırıyoruz” diye belirtti.

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