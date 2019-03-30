Cumhur İttifakı eriyor

Yarın 57 milyon seçmen sandık başına gidecek. Türkiye iki cephe arasında neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Cumhur İttifakı en az hasarla yerel seçimlerden çıkmak istiyor. Kamuoyu araştırmalarına göre bu çok mümkün değil. Bazı illerde seçimi kazansa bile Türkiye ortalamasında 4 puanlık düşüş yaşıyor.



10 BÜYÜKŞEHİRDE İŞİ ZOR



Erdoğan, girdiği tüm seçimlerde referans olarak gördüğü kamuoyu yoklamalarına bu seçimlerde itibar etmiyor. Cumhur İttifakı’na, iktidarda olduğu Adana, Manisa, Balıkesir, Ankara, İzmir, Samsun, Bursa Kocaeli gibi şehirlerde itibar etmediği kamuoyu yoklamalarından iyi haberler gelmiyor.

Bu illerin en azından yarısında Cumhur İttifakı hâlâ birinci durumda. Buna rağmen tamamında oy kaybı yaşadığı gözüküyor. Örneğin MHP Milletvekili Erhan Usta’nın bağımsız aday olduğu Samsun’da ittifakın oy kaybı yüzde 15’lere yaklaştı. Bu rakam Bursa’da 8, Mersin’de 5 puan civarında. Hatta önde olduğu illerde puan kayıpları daha yüksek.



TÜRKİYE GENELİNDE GERİYE DÜŞTÜ



Kamuoyu yoklamaları Millet İttifakı’nın 16 Nisan Referandumu ve 24 Haziran seçimlerinden farklı olarak ilk kez Cumhur İttifakı’nın önüne geçme şansını yakaladığını gösteriyor. Böyle bir sonuç, illerde hangi ittifakının kazandığından bağımsız olarak özellikle sağ kanatta yeni tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Cumhur İttifakı’nın en iyi ihtimalle bir Pirus Zaferi bekliyor.



İlginizi çekebilir: 1 milyon 156 bin genç ilk defa oy kullanacak

Cumhur İttifakı içinde yaşanan gerilimin ve mutsuzluk halinin bir başka nedeni de bu manzaraya sadece 10 aylık bir süre içerisinde gelmeleri. Dönüm noktası olarak niteledikleri 24 Haziran seçimlerinden 10 ay sonra yaklaşık 2-3 milyon seçmen Cumhur İttifakı’nı destekten vazgeçmiş görünüyor. İttifak, tüm gayrete rağmen inişe geçti.



ERDOĞAN YETMEDİ



Yerel seçim olmasına rağmen Cumhur İttifakı için tüm şehirlerde Tayyip Erdoğan’ın tek aday olduğu bir süreç yaşandı. O konuştu, o anlattı, onun resmi ve görüntüsü dolaştı. Bu kuşkusuz bir tercih ve stratejiydi. Anlaşılan o ki seçimlerde “Erdoğan markasını” arkasına almaya dayalı bu strateji belli oranda hâlâ iş görüyor. Ama bu durum aynı zamanda Erdoğan için de bir zorunluluk.

Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir gibi büyükşehirlerin belediye başkanlarını görevden aldıktan sonra yerine onları aşabilecek isimler bulun(a)madı. En güçlü isim olarak gönülsüz olduğu çok belli olan Binali Yıldırım’ın olduğu bir seçim yarışında zorunlu olarak Erdoğan bir kez daha kendini oylatacaktı. Ama görünen o ki bu sefer yetmiyor.



2009’DAN FARKLI



Erdoğan liderliğindeki AKP en düşük oyunu 2009 yerel seçimlerinde almıştı. O seçimler de bir ekonomik kriz sonrası yapılmıştı. Ama bu kez durum biraz daha farklı. Yıpranmış, tek başına iktidarda kalamayan bir parti ve onun lideri yarışıyor. Yüzde 40’ların altına düşen bir AKP ve yüzde 50’leri aşamayan ittifak, İstanbul’u kazansa bile durumu toparlamakta zorlanacak.



Tüm kamuoyu yoklamaları 5 ile 8 puan arasında bir erime bekliyor. Bu kadar erime bazı illeri tutmaya yeter. Ama buna bir iki puanlık bir ekleme tüm dengeleri değiştirecektir. Bu saat itibari ile imkânsız değil.

‘Ne olur dargınlık olmasın’

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Maltepe’deki seçim mitinginde AKP ve MHP tabanına seslendi: “Ne olur dargınlık, kırgınlık olmasın, aman ha oy kaybı olmasın.”



31 Mart yaklaşırken AKP’li isimlerin ‘dargın’ seçmeni ikna etme çabası sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun defalarca dile getirdiği durum bu kez AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündemindeydi.



Maltepe’deki mitingde konuşan Erdoğan, “Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım. MHP’li kardeşlerime sesleniyorum. Dargınlık, küskünlük yapıp aman ha oy kaybı olmasın. Ne yapacağız? Oylarımızı bütünleştireceğiz, sandıkta Osmanlı tokadını atacağız” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomiye yönelik eleştirilerine de karşılık veren Erdoğan, “Bu mahalli idareler seçimi. Bay Kemal ekonomiden bahsediyor. Belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek? Türkiye’nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde, ne durumda olduklarını biliyoruz” dedi.