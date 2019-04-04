Cumhur İttifakı’nda 3 milyondan fazla fire: AKP 61 ilde oy kaybetti

YSK’nın 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasına yaklaşık bir ay. O yüzden ilk değerlendirmeleri kesinleşmemiş rakamlar üzerinden yapmak zorunda kaldık. Ortaya çıkan tablo ise yandaş medyanın “Cumhur İttifakı gücünü korudu” yaygarasını doğrulamıyor. Cumhur İttifakı’nın 10 aylık süreç içerisinde nasıl bir erime sürecine girdiğini rakamlar eşliğinde gösterelim.

İki partinin iki seçim arasındaki kaybı 3 milyonun üzerinde. Her ne kadar MHP oylarında daha fazla bir erime gözükse de işin rengi tam öyle değil. Büyük kentlerde MHP’nin meclis üyeliklerinde aday göstermediği düşünüldüğünde esas erimenin AKP’de yaşandığını net olarak görebiliriz.

YENİ ADRESE KARAR VERMEDİ

31 Mart yerel seçimlerinde katılımın referandum ve genel seçimlerden daha düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Seçim öncesi yazılarımızı doğrular mahiyette bahsettiğimiz gibi muhalefet konsolide olmuşken iktidar blokunda çözülme yaşandığına tanık olduk. Katılımı düşüren esasen sandığa gitmeyen AKP ve MHP kitlesi. Seçmen Cumhur İttifakı’nı terk etti. Ama kendini en azından şimdilik muhalefet partilerine de yakın hissetmiyor. AKP-MHP blokundan muhalefet partilerine giden oyların daha çok başkan adaylarının hanesine yazıldığını söyleyebiliriz.

Belediye ve il genel meclis seçimlerinin sonuçlarına baktığımızda AKP’nin Türkiye’nin çok önemli bölümünde oy kaybettiğini görüyoruz. AKP, sadece 20 ilde (Ağrı, Artvin, Batman, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Hakkari, Kayseri, İzmir, Mardin, Muğla, Muş, Ordu, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van) oyunu artırdı. Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP ve MHP’nin aynı anda oy artırdığı iller ise Muş, Ağrı, Siirt ve Şırnak.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP de oy kaybetti. Ama özelikle AKP ile çekiştiği yerlerdeki başarısı onun oy kaybını gölgede bıraktı. MHP’nin performansını rakamlarla şöyle anlatabiliriz.

AKP’nin Cumhur İttifakı olarak seçime girdiği 44 ilde iki partinin ayrı ayrı belediye meclis üyeliklerinde aldıkları oy ile 2018 Haziran seçimlerinde MHP ve AKP’nin aldığı oylar karşılaştırıldı. Buna göre AKP Ağrı, Artvin, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Kayseri, İzmir, Mardin, Muğla, Muş, Ordu, Siirt, Tekirdağ, Van illerinde oyunu artırdı. Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP ve MHP’nin aynı anda oy artırdığı iller Muş, Ağrı, Siirt ve Şırnak oldu. Kalan 61 ilde AKP oyları düştü.

İTTİFAK MHP’YE YARADI

Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayla seçime girdiği 7 ilde sonuçlar AKP için hüsran olurken partneri daha başarılı oldu. Yedi ilin yedisinde de (Adana, Iğdır, Kars, Kırklareli, Manisa, Mersin, Osmaniye) 24 Haziran 2018 seçimlerine göre MHP oylarını artırdı. AKP ise bu yedi ilin tamamında oy kaybetti.

Ortağı MHP ile ayrı adaylarla girdiği 30 ilde de AKP’nin durum iç açıcı değil. Bu illerin 20’sinde AKP geriledi.

AKP ve MHP’nin ayrı olarak seçime girdiği illerde aldıkları il genel meclisi ve belediye meclis oyları ile 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldıkları oyların karşılaştırmasıdır. Buna göre; AKP sadece Batman ve Tunceli’de oy artırırken ikisinin aynı anda oy artırdığı yer yok.

YÜZDE 50’NİN ALTINDA

AKP-MHP bloku 57 milyon 93 bin 984 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde toplam 23 milyon 642 bin 137 oy aldı. Her seçimden farklı olarak sandığa gitmeyenlerin oranının biraz daha fazla olması(mevsimsel engeller de yok) çok açık ki iktidar partisi ve ortağına duyulan tepkinin sonucudur. Bu rakamlar gösteriyor ki AKP-MHP bloku yüzde 50’nin birkaç puan altına düştü. İktidarda yaşanan paniğin gerçek nedeni de bu fotoğrafın kendisi.

MHP’nin Cumhur İttifakı’nın adayı olarak girdiği 7 ilde iki partinin belediye meclis üyeliklerinde aldıkları oyla 24 Haziran seçimlerinde MHP ve AKP’nin aldığı oylar karşılaştırıldı. Bu illerin tamamında AKP oy kaybederken MHP oyunu yükseltti.

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24 HAZİRAN SEÇİMİ

Geçerli oy 49 milyon 235 bin 618 bin

AKP’nin aldığı oy 21 milyon 335 bin 381

MHP’nin aldığı oy 5 milyon 564 bin 514

TOPLAM 26 milyon 899 bin 895

31 MART SEÇİMİ

Geçerli oy 48 milyon 340 bin 184.

AKP 19 milyon 771 bin 894

MHP 3 milyon 870 bin 243

TOPLAM 23 milyon 642 bin 137

*İki partinin il genel ve belediye meclis üyeliklerinde aldığı oy.