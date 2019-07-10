Cumhur İttifakı’nda Aliağa krizi

31 Martta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa’da MHP listelerinden giren AKP’li isimler, seçim sonrası partilerine dönmeme kararı aldı. Tartışmalar sonrası Serhat Aras, Eda Kılıç, Ferhat Lek ve İbrahim Halil Özer hazırladıkları metinle AKP’den Aliağa Belediye Başkan Yardımcılığı’ndan, MHP Aliağa Belediye Meclis Üyeliği’nden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifa nedenlerin ise, AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin kendilerine karşı tavrından dolayı olduğunu belirttiler.

4 ismin yazdıkları metin şu şekilde:

“Bizler Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğu günden bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde hizmet vermekteyiz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı ile MHP listelerinden belediye meclis üyesi olarak seçildik. 4 Temmuz 2019 tarihinde İzmir İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli tarafından İl Başkanlığına toplantıya çağırıldık. Sayın İl Başkanımız, bizlerin konuşmasına bile müsaade etmeden, nezaketten uzak, küçümser bir tavırla bizleri azarlayarak MHP Aliağa Belediyesi meclis üyeliğinden istifa etmemizi söylemiştir. İstifa etmeyen meclis üyeleri hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılacağını dile getirmiştir. Sayın İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli’nin bizlere karşı sinirli, baskıcı, zorlayıcı ve ayrıştırmacı tavrını hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple AK Parti üyeliğinden, Aliağa Belediye Başkan Yardımcılığından ve MHP Aliağa Belediyesi meclis üyeliğinden istifa edip bağımsız meclis üyeleri olarak yolumuza devam etme kararı aldık. Kamuoyunun dikkatine sunarız.”