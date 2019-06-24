Cumhur İttifakı’nın haziran hezimeti

Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleri AKP için hezimetle sonuçlandı. Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Binali Yıldırım’ın oyları 31 Mart’a kıyasla 235 bin düşüşle 3 milyon 935 binlere geriledi. Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu ise 31 Mart’ta aldığı 4 milyon 169 binlik oyu yaklaşık 530 bin artırarak 4 milyon 740 bin seviyesine ulaştı. İmamoğlu rakibi Yıldırım’a yüzde 44,99’a yüzde 54,21’le üstünlük sağladı.

İLÇELERDE DENGELER DEĞİŞTİ

23 Haziran sonuçlarının en dikkat çekici tarafı ilçelerde değişen dengeler oldu. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un 39 ilçesinin tümünde 31 Mart’a göre oylarını artırmayı başardı. Binali Yıldırım’ın oyları ise tam aksine 39 ilçenin tümünde düşüş gösterdi.

31 Mart’ta kazanılan ilçe belediyelerinin sayısıyla kıyaslandığında da Cumhur İttifakı’nın oylarının ciddi şekilde eridiği göze çarptı. 31 Mart’ta AKP-MHP bloku toplam 25 belediye kazanırken, dünkü seçimde AKP, İstanbul’un 39 ilçesinin sadece 11’inde CHP’yi geride bırakabildi. CHP, 31 Mart’ta kazandığı 14 belediyenin üstüne 14 belediye daha ekleyerek 28 ilçede AKP’nin önüne geçti. Yani mevcut tabloda muhalefet, İstanbul’da 28-11’le iktidar cephesine karşı büyük bir üstünlük elde etti. Tercih değiştiren yerler arasında Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüp, Bahçelievler, Şile, Sancaktepe ve Çekmeköy gibi ilçeler yer aldı. Özetle AKP’li isimlerin yönettiği bu belediyelerde oylarını kullanan seçmenler, dün Binali Yıldırım’ın değil, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasını istedi.

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KALELERDE KAYIPLAR

Bununla birlikte Cumhur İttifakı, 31 Mart’ta kazanıp dünkü seçimde önde çıktığı ilçelerde de ciddi oranda erime yaşadı.

AKP-MHP blokunun adayı Binali Yıldırım’ın 31 Mart’ta Esenler’de aldığı oy yüzde 63,7’den (İlçe Belediye –İB- yüzde 65) yüzde 61’e, Bağcılar’da yüzde 59,25’ten (İB yüzde 57,9) yüzde 56,6’ya, Gaziosmanpaşa’da yüzde 55,9’dan (İB yüzde 52,2) yüzde 52,8’e, Pendik’te 55,8’den (İB yüzde 54,8) 52,8’e, Ümraniye’de ise 54,6’dan (İB yüzde 54,6) yüzde 51,5’e geriledi. AKP’nin geriye düştüğü ilçelerden Fatih’te, Yıldırım’ın oyu yüzde 53,2’den yüzde 49,4’e düştü.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN’I GEÇTİ

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin güçlü olduğu ilçelerde oylarını artırmasının yanı sıra, iktidar blokunun güçlü olduğu yerlerde kendisine olan desteği yukarı taşıması da seçimdeki bir başka önemli nokta olarak kayda geçti.

Bunun yanı sıra İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde İstanbul’da aldığı oydan da fazla oy almayı başardı. Erdoğan 24 Haziran’da İstanbul’da 4 milyon 578 bin seçmenin oyunu kazanmıştı. İmamoğlu ise dün tekrarlanan seçimde bu oy seviyesinin 162 bin üzerine çıkarak yaklaşık 4 milyon 740 bin seçmenin tercih ettiği aday oldu.

2017’DEKİ HAYIR HÂLÂ AKTİF

Seçime dair üzerinde durulması gereken bir başka nokta da 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu’unda ortaya çıkan tablonun kendini yeniden göstermesiydi. 17 Nisan 2017 günü yapılan referandumda İstanbul halkı ‘Hayır’dan yana oyunu kullanmış ve ortaya yüzde 48,6’ya yüzde 51,4’lük bir sonuç çıkmıştı. O seçimde ‘Hayır’ lehine 4 milyon 728 bin oy sandıklara atılmıştı. Dün yapılan seçimde İmamoğlu’nun aldığı yaklaşık 4 milyon 740 binlik oy, 2017’deki ‘Hayır’ blokunun bugün de aktif olduğunu kanıtladı. 2017’de ‘Evet’e kullanılan 4 milyon 479 bin oya karşılık dün Binali Yıldırım’a verilen 3 milyon 921 binlik oy ise bu bloktaki erimeyi gözler önüne serdi.