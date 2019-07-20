Meclis’in yasama karnesi: 41 Cumhurbaşkanı Kararnamesi Meclis’i atıl hale getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, 7 Temmuz 2018 tarihinde başlayan 27. Dönemde TBMM’nin 1 yıllık faaliyetlerini sordu. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç imzasıyla gelen yanıtta; 10 Temmuz 2019 itibarıyla 27. Yasama Döneminde Meclis Başkanlığı’nca işleme alınan yazılı soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun tekliflerine ilişkin bilgiler yer aldı.

EN FAZLA SORU ÖNERGESİNİ CHP VERDİ

Buna göre, 27 Yasama Dönemi’nin başladığı 7 Temmuz 2018 tarihinden 10 Temmuz 2019’a kadarki 1 yıllık süreçte 13 bin 488 yazılı soru önergesi işleme alındı.

CHP 10 bin 63 ile en çok soru önergesi veren parti olurken, HDP bin 926 önerge ile 2., bin 125 önerge ile de İYİ Parti 3. sırada yer aldı.

MHP 300 soru önergesi verirken, Türkiye İşçi Partisi 7, Demokrat Parti 3, bağımsız vekiller de 8 önerge verdi.

Meclis Başkanlığı’na sunulan 13 bin 488 soru önergesinden 2’si geri alınırken, 815’i süresi içinde, 4 bin 399’u süresi geçtikten sonra cevaplandı. 7 bin 439’u da tamamen yanıtsız kaldı.

EN ÇOK SORU CUMHURBAŞKANLIĞI’NA

27. Dönemde en çok soru3 bin 430 ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltilirken, İçişleri Bakanı’na 987, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na 986 ve Tarım ve Orman Bakanı’na 975 soru yöneltildi.

En az soru TBMM Başkanı’na yöneltilirken, bunu 226 önergeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 270 önergeyle de Milli Savunma Bakanı izledi.

TBMM’NİN YASAMA YETKİSİ ATIL HALE GELDİ

7 Temmuz 2018–10 Temmuz 2019 arasında toplam 2 bin 19 Kanun teklifi verildi. Bunlardan sadece 39’u kabul edilirken, toplam bin 915 maddeden oluşan 41 Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yetkisinin atıl hale getirildiğini gösterdi.

CHP Kanun Teklifi sunan siyasi partiler arasında bin 503 teklif ile yine birinci parti olurken, 169 teklif sunan MHP ikinci, 146 teklif sunan AKP ise üçüncü parti oldu. 27 Dönem 1. ve 2. Yasama yıllarında İYİ Parti 119, HDP 77, Saadet Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de 1’er teklif sundu.

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Bir sorunun nedenleri araştırılarak boyutlarını saptama ve o konuda alınması gereken önlemlerin ortaya konması amacıyla hazırlanan araştırma önergelerinde de TBMM sınıfta kaldı. 7 Temmuz 2018 – 10 Temmuz 2019 arasında TBMM Başkanlığı’na siyasi partilerin gerek grup adına gerekse milletvekillerinin bireysel olarak sunabildiği araştırma önergelerinde 922 ile CHP ipi göğüslerken, 291 ile HDP ikinci, 159 ile İYİ Parti üçüncü, 68 ile de MHP dördüncü parti oldu. AKP 19 önerge ile son sırada yer alırken bu dönemde verilen bin 459 araştırma önergesinin sadece 5’i kabul edildi.