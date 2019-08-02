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03.08.2019
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ‘Netflix’ düzenlemesini savundu: Ülkemizi hedef alan, terör örgütlerinin propagandalarına yer veren…

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, “Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna ve iletimine ve denetlenmesine ilişkin yönetmeliği birçok açıdan faydalı bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”e ilişkin konuştu.

“Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna ve iletimine; medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin yönetmeliği birçok açıdan faydalı bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullanan Altun, “yönetmeliğin esas olarak yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğü başta olmak üzere çeşitliliği, çoğulculuğu, rekabeti güvence altına alması ve kamu menfaatini koruması boyutuyla öne çıktığını” iddia etti.

‘ÇAĞ DIŞI OLARAK NİTELENDİRİLMESİ DENETİMSİZLİKTİR’

Altun, bu tartışmalarda sıklıkla bu alana yönelik denetimin “çağ dışı” olduğu iddiasının karşılarına çıktığını belirterek, düzenlemeyi şöyle savundu.

“Oysa günümüzde dijital ekosistemin yeni ve hayati gerekliliklerinden biri de özellikle küresel içerik sağlayıcıların, kullanıcı menfaatini önceliklendiren düzenlemelere tabi tutulmasıdır. Dolayısıyla ‘çağ dışı’ olarak nitelendirilmesi gereken ilke ‘denetim’ değil aksine ‘denetimsizlik’tir. İnternet ve sosyal medya platformları yalan haber, nefret, aşırıcılık, terör propagandası ya da cinsel içeriklere yönelik otomatik bir denetim sistemi uyguladıklarını iddia etse de bunun çoğu zaman yeterli olmadığı aşikar”.

‘DENETİM DÜZENLEMESİ ZORUNLULUK OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR’

Altun, “Söz konusu platformlar üzerinden dezenformasyonlarla ülkemizi hedef alan, terör örgütlerinin örtülü ve açık propagandalarına yer veren içerikler yayınlandığına çok defa şahit oluyoruz. Türkiye’deki genç nüfusun büyüklüğü dijital yayın platformlarının iştahını kabartırken, bu alana yönelik bir kontrol ve denetim düzenlemesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor” diye konuştu.

İnternet yayımlarına ilişkin düzenlemeyi savunan Altun, “Düzenleme içeriğinin son derece anlaşılır ve standartlarının uygulanabilir olması da tartışmayı verimsizleştirecek olası bilgi kirliliklerine karşı önemli bir avantaj sağlamaktadır. İnternet ortamındaki yayınlarda hem bireylere hem de dijital platformlara sorumluluk yükleyen bu düzenlemenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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