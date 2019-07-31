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31.07.2019
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“Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu’nun önü mü açılıyor?”

birgun.net birgun.net

Hürriyet’in AKP’ye yakın yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve AKP’deki Ahmet Davutoğlu-Ali Babacan cephesine değindi.

Erdoğan’ın Abdullah Gül, Davutoğlu ve Babacan’ı “ümmeti bölmekle” ve “ihanetle” suçlayacağını iddia eden Selvi; Erdoğan, Gül ve Kılıçdaroğlu arasında “cumhurbaşkanlığı satrancı oynandığını” ileri sürdü.

Siyasette yeni bir “oyun planı” kurgulandığını belirten Selvi, yeni partiler ile Erdoğan’ın engellenmeye çalışılacağı ve İmamoğlu’nun önünün açılacağı iddiasında bulundu.

Selvi’nin Hürriyet’te yayımlanan Siyasette yeni oyun planı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kurban Bayramı’ndan sonra iktidar cephesinde kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak olan yeni partileri hedef alacak. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı ümmeti bölmekle ve ihanet içinde olmakla suçlayacak.

Yeni parti kuracak olanlar ise eleştiri oklarını AK Parti’ye yöneltecekler. İki testi çarpışacak. Bir kırılacak ama biri de çatlayacak.

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Kılıçdaroğlu erken seçim istemiyor çünkü pusuya yatmış, şartların olgunlaşmasını bekliyor.

Bu noktada yazının başına döneceğim.

Siyasette yeni bir oyun planı kurgulanıyor. Erdoğan, Gül ve Kılıçdaroğlu arasında cumhurbaşkanlığı satrancı oynanıyor. Perde arkasındaki gelişmelere bakınca, acaba diyorum, cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni partilere Erdoğan’ı engelleme rolü verilip Ekrem İmamoğlu’nun önü mü açılıyor?

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