21.9 C
Istanbul
27.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Cumhurbaşkanlığı’ndan anket adı altında fişleme

Cumhurbaşkanlığı’ndan anket adı altında fişleme

CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin tüm kamu çalışanlarının başkanlık sistemiyle ilgili yorumlarını ve kişisel verilerini içeren bir anket yapılmasını fişleme olarak nitelendirdi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA
Dilek Yeğin

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin geçen ay tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği Kamu Çalışanları Anketi’nde memurların çalıştıkları kurumlarla ve hükümet sistemiyle ilgili yorumları isteniyor. CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, memurların tüm kişisel verilerini açıklayarak yeni sistemi yorumlamasının istenmesini “Fişleme” olarak nitelendirdi.

TARTIŞMALARIN ARDINDAN GELEN ANKET

“Sistemin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu geliştirdiğine inanıyorum”  gibi sorulara yanıt arandığını söyleyen Çakırözer,  devletin en üst kurumunun sistemle ilgili bir sorgulama yaparken memurların tüm kişisel bilgilerini istemesinin normal olmadığını belirtti. CHP’li Çakırözer, hükümet sistemi değişikliğinin birinci yılında başlayan güncelleme tartışmalarından sonra böyle bir anket hazırlanmasına dikkati çekti. 

“KURUM İÇİNDE CEZALANDIRMA”

Çakırözer, ifade özgürlüğüne aykırı olan anketin toplanan verilerle beraber e-devlet sisteminden çıkarılmasını talep etti. Bilimsel bir çalışmanın kilşisel veriler istenilerek yapılamayacağını söyleyen Çakırözer, “Bu, anket adı altında yapılan açık bir fişleme. Başkanlık sistemini eleştiren, çalıştığı kurumla ilgili olumsuz düşünen kamu çalışanının tüm bilgileri saklanacak ve belki de kamu çalışanlarının kurum içinde cezalandırılması mümkün olabilecek”  dedi.

İlginizi çekebilir:  Davutoğlu’ndan yeni parti için ilk somut adım

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,616AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Nargile-deniz hamaset

ERK ACARER -
Henüz Suriye’deki iç savaş başlamadan önce, Hatay’da sınır kapısına ulaşan güzergâhta yol...
Devamını Oku

İnsanlığa karşı kapitalizm

L. DOĞAN TILIÇ -
Yazının başlığı etrafında bir şeyler söylemeye başladığınızda, “Ama sosyalizm de dünyaya çok...
Devamını Oku

Trump: Rusya’dan füze sistemi aldığı için Türkiye’yi suçlamıyorum

birgun.net -
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Rusya'dan...
Devamını Oku

Muğla’da elektrik akımına kapılan veteriner hayatını kaybetti

birgun.net -
Nevzat Çağlar TüfekçiMuğla Veteriner Hekimleri Odası üyesi,...
Devamını Oku

Gasp Büro Amirliği’ndeki tüm polislerin görev yeri değiştirildi

birgun.net -
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin...
Devamını Oku

UEFA’nın ‘sezonun golü’ adayları belli oldu

birgun.net -
UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.
Devamını Oku

Fenerbahçe, Schneiderlin transferi için Everton ile anlaştı

birgun.net -
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kiralamak için kulübü Everton ile...
Devamını Oku

CHP: Merkez Bankası son faiz indirimi ile itibar kaybetti

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Avrupa Birliği’nden ABD’nin ‘idam cezası’ kararına tepki

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına "şiddetle...
Devamını Oku

MHP’li başkan görevden alındı

birgun.net -
MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı, parti içindeki uygunsuz davranışları nedeniyle görevden...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi