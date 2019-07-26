Cumhurbaşkanlığı’ndan anket adı altında fişleme

Dilek Yeğin

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin geçen ay tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği Kamu Çalışanları Anketi’nde memurların çalıştıkları kurumlarla ve hükümet sistemiyle ilgili yorumları isteniyor. CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, memurların tüm kişisel verilerini açıklayarak yeni sistemi yorumlamasının istenmesini “Fişleme” olarak nitelendirdi.

TARTIŞMALARIN ARDINDAN GELEN ANKET

“Sistemin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu geliştirdiğine inanıyorum” gibi sorulara yanıt arandığını söyleyen Çakırözer, devletin en üst kurumunun sistemle ilgili bir sorgulama yaparken memurların tüm kişisel bilgilerini istemesinin normal olmadığını belirtti. CHP’li Çakırözer, hükümet sistemi değişikliğinin birinci yılında başlayan güncelleme tartışmalarından sonra böyle bir anket hazırlanmasına dikkati çekti.

“KURUM İÇİNDE CEZALANDIRMA”

Çakırözer, ifade özgürlüğüne aykırı olan anketin toplanan verilerle beraber e-devlet sisteminden çıkarılmasını talep etti. Bilimsel bir çalışmanın kilşisel veriler istenilerek yapılamayacağını söyleyen Çakırözer, “Bu, anket adı altında yapılan açık bir fişleme. Başkanlık sistemini eleştiren, çalıştığı kurumla ilgili olumsuz düşünen kamu çalışanının tüm bilgileri saklanacak ve belki de kamu çalışanlarının kurum içinde cezalandırılması mümkün olabilecek” dedi.