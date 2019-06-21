25.1 C
Istanbul
22.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Cumhurbaşkanlığı'ndan mektup açıklaması

Cumhurbaşkanlığı’ndan mektup açıklaması

birgun.net birgun.net

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 23 Haziran seçimleri öncesinde HDP’ye yaptığı çağrıya ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına gelen tepkilere yanıt verdi. Altun “Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, bugüne kadar terörle kesintisiz şekilde mücadele etmiş; milleti, devleti, bayrağı ve vatanı için canlarını feda eden kahramanlarımızın her zaman yanında yer almıştır.

Fırat Kalkanı’ndan Zeytin Dalı’na ve Pençe Harekatına kadar terörü kaynağında kurutmak için verilen her mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve iradesi başrol oynamıştır.

Son günlerde PKK terör örgütü ile onun uzantısı konumundaki parti arasında yaşanan güç savaşını gün yüzüne çıkaran bir mektup üzerinden, böyle bir mücadeleyi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz.

Örgüt elebaşlarının terör yuvalarından yolladıkları videolarla, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin tweetlerle bazı siyasilere destek vererek İstanbul seçimi üzerinden hesaplaşmalarını görmezden gelenler bilmelidir ki, bu ithamları milletimizin ferasetinde boğulacaktır.

Yine bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır. Recep Tayyip Erdoğan sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak yine milleti için mücadele eder.

Milletimiz olan bitenin farkındadır. Milletimiz aynı zamanda “Kandil’e mi, yoksa İmralı‘ya mı kulak vermeliyiz” diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.”

İlginizi çekebilir:  Murat Karayılan'dan 23 Haziran açıklaması

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,780AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize gelmedi

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de “Serhan Asker’le Siyaset Kültürü...
Devamını Oku

Berat Albayrak’tan ‘aile fotoğrafı’ paylaşımı

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kızının mezuniyet töreninde çekilen bir aile...
Devamını Oku

Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü

birgun.net -
ABD’nin Hawaii eyaletinde uçak düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 4 ödül birden

BİRGÜN İZMİR -
Çevre projeleriyle Türkiye'de yerel yönetimler arasında öncü bir rol üstlenen İzmir Büyükşehir...
Devamını Oku

Yandaş basında son gün çabaları: İsimsiz uzmanlara vaatler ‘yorumlatıldı’, İmamoğlu kötülendi

HABER MERKEZİ -
İstanbullular yarın gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini beklerken, yandaş basında seçilmiş İstanbul...
Devamını Oku

İstanbul, yarın sandık başında

birgun.net -
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AKP'nin...
Devamını Oku

Meteorolojiden 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

birgun.net -
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale...
Devamını Oku

Bir yoksullaştırma hikâyesi: 30 bin TL gelirden çocuğa düşen 300 TL

birgun.net -
Sosyal medyada Nafaka Hikâyeleri hesabı üzerinden kadınlar nafaka deneyimlerini anlatıyor.
Devamını Oku

Efes’ten tarihi şampiyonluk

birgun.net -
YUNİS ALAÇAMBasketbol Süper Ligi final serisi yedinci...
Devamını Oku

Mind Shifter: Müzik bizi hayata bağlıyor

birgun.net -
DEREN GÜLSEVERBu yıl 15.’si Birlikte Güzel desteğiyle...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi