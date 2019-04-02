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02.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Cumhurbaşkanlığından The Guardian'a 'seçim sonuçları' yanıtı

Cumhurbaşkanlığından The Guardian’a ‘seçim sonuçları’ yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından seçim sonuçlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kalın, "AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı. 2023’e kadar seçim yok" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Twitter’dan paylaşım yapan Kalın, ‘Erdoğan için sonun başlangıcı’ söylemine tepki gösterdi.

İbrahim Kalın’ın paylaşımı şöyle:

“Birileri yine “Erdoğan için sonun başlangıcı” söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı. 2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim.”

İngiliz gazetesi The Guardian’ın yazarlarından Simon Tisdall, yerel seçim sonuçlarını yorumladığı makalesinde “Türkiye’deki seçim şoku Erdoğan için sonun başlangıcı mı?” ifadelerini kullanmıştı.

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