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03.04.2019
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Çuvalların üstüne yatan Mahmut Tanal: Uzun süre ayakta durunca ayaklarım şişiyor

Çuvalların üstüne yatarak fenomen olan Mahmut Tanal, BirGün’e konuştu: Uzun süre ayakta durduğumda ayaklarım şişiyor

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DİLAN ESEN

CHP’li Mahmut Tanal, oy çuvallarının üzerine yattığı fotoğrafıyla seçim gününün fenomenlerinden biri oldu. Tanal, “Demokrasi nöbeti tuttuk. Bu insani anlamda yorgunluğun ve bitkinliğin vermiş oldu bir haldi. Ergenekon ve Balyoz’da ayaklarım kırılmıştı ve uzun süre ayakta kaldığımda ayaklarım şişiyor,” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, seçim gecesinde Twitter hesabından “ÜMRANİYE’de Seçim itirazları nedeniyle SANDIKLARIN içeriğinin değiştirilmemesi İçin nöbetçiyim. Görevimin başındayım…” yazısıyla, oy pusulalarıyla birlikte fotoğraf paylaştı. Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Tanal, “Oy pusulalarının değiştirilmemesi için yani vatandaş sandığa oyu nasıl atmışsa, o şekilde çıkması için demokrasi nöbeti tuttuk. Biz bugüne kadar kimseye haksızlık yapmadık ve haksızlık yapılmasını da istemiyoruz” açıklamasını yaptı.

Yorgunluğun fotoğrafı

Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu insani anlamda yorgunluğun ve bitkinliğin vermiş oldu bir haldi. Ergenekon ve Balyoz’ da ayaklarım kırılmıştı ve uzun süre ayakta kaldığımda ayaklarım şişiyor. Biz bugüne kadar kimseye haksızlık yapmadık ve haksızlık yapılmasını da istemiyoruz. Vatandaşımızın milli iradesi neyse o milli iradenin ortaya çıkması lazım.”

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Üsküdar’da yaşanan olayların aynısının Ümraniye’de de yaşanacağı bilgisini aldığını belirten Tanal, “Burada aynı olayların olabileceği korkusuyla buraya geldik. Burada aslında biz bir kamu hizmeti yapıyoruz. Bize ‘Kamu hizmeti ödül madalyası’nın bize verilmesi lazım. Burada aynı olayların olabileceği korkusuyla buraya geldik. Seçim gününden beri burada nöbetteyiz” dedi.

Devletin ve YSK’nin görevi

Yurttaşların oy ve sandıklarının değişmesinin ahlaki, dini ve siyasi olarak doğru olmadığını ifade eden Tanal, “Aslında devletin ve YSK’nin yapması gerekeni biz burada yapıyoruz. Ne kadar acıklı bir şey? Biz önce Allah’a inanırız, Allah’tan sonra devletin birliğine inanırız. Mesela şu anda bulunduğumuz yer bir spor kompleksi ve büyükşehir belediyesinin personelleri var” açıklamasını yaptı. Tanal, “Ne fark eder biz yerde de otururuz, çuvalların üzerinde de yatarız. Mesele ülkemizin geleceğiyse geri teferruattır. Kapılar açık, bizim gözetim ve denetimimizde, her şey şeffaf. Halkımızın oy verdiği sandıkları korumaya devam edeceğiz, demokrasi nöbetine devam” ifadelerini kullandı.

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