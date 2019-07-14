Cyberpunk 2077 hakkında yeni detaylar

Şimdiden 2020’nin en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

The Witcher 3 Wild Hunt’ı geliştiren CD Projekt RED’in yeni oyunu Cyberpunk 2077 önümüzdeki yılın Mart ayında raflardaki yerini almış olacak. Uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan yapım, yayınlanan tanıtım videoları ile oyun severleri heyecanlandırmayı başarmıştı.

Ülkemizde de Türkçe altyazı desteğiyle satışa sunulacak olan yapım hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Oyunda emeği bulunan isimlerden biri olan Pawel Sasko, Cyberpunk’ın içeriği hakkında bazı bilgiler verdi. Sasko Cyberpunk dünyasında oyuncuların kendi garajına sahip olabileceklerini ve bu garajda birden fazla araç bulundurabileceklerini açıkladı. Ayrıca Night City’de yer alan tüm motor ve arabalarda radyo bulunacağını da açıkladı.

Açık konuşmak gerekirse açık dünya temalı bir yapım için bunlar çok da şaşırtıcı özellikler değil. Zira Rockstar Games bunu yıllar önce satışa sunduğu GTA 3’le de yapmıştı. O yüzden CD Projekt Red’in açıkladığı bu radyo olayı çok da büyüleyici bir detay sayılmaz.

Kaynak: Donanım Günlüğü