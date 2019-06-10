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11.06.2019
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Cyberpunk 2077’den Keanu Reeves sürprizi

birgun.net birgun.net

CD Project Red, oyunseverlerin sabırsızlıkla beklediği yeni yapımı Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detaylar verdi.

Microsoft’un E3 2019 sunumuna katılan şirket, Cyberpunk 2077’nin yeni bir fragmanını yayınladı. Fragmanın sonunda ise Keanu Reeves sürprizi dikkat çekti.

E3 tanıtımının ardından oyunun Steam sayfası da güncellendi. Türkiye fiyatı 249 TL olarak açıklandı. Ayrıca Steam sayfasındaki ifadelere göre Cyberpunk 2077, Türkçe altyazı desteğiyle çıkışını gerçekleştirecek.

Oyunun tanıtım yazısı:

Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş. Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.

Sibernetik güçlendirmelerle donanmış bir siberhaydut ol ve Night City sokaklarında kendi efsaneni yarat.

Görsel, kompleks yapı ve derinlik anlamında yeni standartlara imza atan Night City’nin devasa açık dünyasına adım at.

EBEDÎ YAŞAM BAHŞEDEN İMPLANTI ÇAL
Şimdiye kadarki en riskli işini al ve ölümsüzlüğün anahtarı olan bir implant prototipinin peşine düş.

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