ÇYDD’nin yeni başkanı Ayşe Yüksel BirGün’e konuştu: Amacımız 100 bin öğrenciye ulaşmak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) geçen günlerde yeni başkanını seçti. 1995’ten beri derneğin çalışmalarında yer alan ve uzun yıllar Prof. Dr. Türkân Saylan’ın yakınında bulunan Prof. Dr. Ayşe Yüksel yeni başkan oldu. Çelik, bu görevi 10 yıl boyunca yapan Prof. Dr. Aysel Çelikel’den devraldı.

Yüksel 2009 yılında Ergenekon kumpasında gözaltına alınan 90 kişinin arasındaydı. ÇYDD’nin Van Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel, gözaltına alınan üç dernek yöneticisinden biriydi. Yüksel o günlerde yaşananları “Aynı gün ben de Türkân Saylan ile gözaltına alınıp dört gün sonra tutuklandığımdan yanında değildim. Cezaevindeki televizyonda, hasta haline rağmen, haklılığımızı ne kadar iyi savunduğunu izliyordum” diyerek anlatmıştı.

On binlerce kız öğrenciye burs veren ÇYDD’nin amacının bu sayıyı 100 bine çıkarmak olduğunu vurgulayan Yüksel “Bugüne kadar gerçekleşen projeleri genişleterek ve geliştirerek devamını sağlayacağız. Yeni eğitim projeleri yapacağız” diyor.

• Siz uzun süredir dernek bünyesinde çalışma yürütüyorsunuz ve başkan oldunuz. Neler düşünüyorsunuz?

Çok mutluluk verici bir olay. Aynı zamanda büyük sorumluluk gerektiren bir görev içerisindeyim. Profesör doktor Türkân Saylan’ın, Aysel Çelikel’in öncülüğünde kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği otuz yaşına geldi. Otuz yıl boyunca Türkiye’nin eğitim sorunlarına katkıda bulunmak üzere birçok proje yürüttü. Dolayısıyla bugüne kadar gerçekleşen projeleri genişleterek ve geliştirerek devamını sağlayacağız. Yeni eğitim projeleri yapacağız. Çünkü bizim kuruluş amacımız Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş eğitim seviyesine ulaşmak. Bu görev için seçilmek onur verici bir durum. Onurluyuz, gururluyuz ve bir o kadar sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Türkiye’de çok ciddi bir tarikat ağı var. Öğrencileri adeta çevreliyor. Bunun önüne geçmeye yönelik derneğinizin nasıl bir çalışması olacak?

Laik Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ve MEB’in çalışmalarında bunların zaten yapılması gerekiyor. Devletin yapması gereken çalışma alanlarına tabii ki çok müdahil olamayız. Bütün çocuklarımızın okul öncesinden üniversiteye kadar tüm aşamalarında çağdaş ve laik eğitim görmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz

• Şu an kaç öğrenciye burs veriyorsunuz? Bunu artırmaya yönelik çalışmalarınız olacak mı?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1997-1998 yılında Siirt’te 17 kız öğrenciye burs vererek bir proje başlatmıştı. 76 bin kızımız Türkiye’nin 81 ilinde eğitim bursundan yararlandı ve yararlanmaya da devam edecek. Türkan Saylan hocamız yaşamının son zamanlarında ‘Neden derneğimiz 100 bin öğrenciye burs veremedi?’ diye bir hayal kurmuştu. Onun vefatından sonra profesör doktor Aysel Çelikel hocamız da bu hayali gerçekleştirmek üzere bütün ekibiyle beraber çalışmalara başladı ve 76 bin rakamına böyle ulaşıldı. Aysel Çelikel hocamızdan sonra biz de heyecanla bu görevi devam ettireceğiz. En kısa zamanda Türkiye’de okumak isteyen bütün kız çocuklarına ulaşmak, burslar vermek istiyoruz. Bunun yanında özellikle kız çocuklarının eğitimi için ‘Varım’ diyen bağışçılara ihtiyaç var. Hepimiz birlikte bu hayali gerçekleştirebileceğiz. Şimdiye kadar 35 bin üniversite öğrencisi derneğimizden burs almış ve yine bu çalışmalar sürdürülecek. Sadece eğitim bursu da değil bizimkisi. Bu öğrencilerin aynı zamanda eğitim niteliğinin gelişmesine yönelik kültürel projelerimiz var. Çocukların okuldan aldıkları eğitim dışında fiziksel gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler de yapılıyor. Bunlar da devam edecek.

• Ne gibi etkinlikler yapılıyor?

Sanatsal etkinlikler diyebiliriz. İstekleri doğrultusunda sanatsal, kültürel etkinlikler düzenleniyor. Çocuk korosu var, çocuklar bale yapabiliyor, piyano çalıyor, spor yapıyor, kitap okuyor. Teknoloji çağında kodlama bilmeden yaşamak zor. Kodlama eğitimleri de gerçekleşti. Birçok merkezde bunları öğretiyoruz

• Kodlamaya yönelik özel bir projeniz mi var?

Evet, kesinlikle. Bilgisayar mühendisliği okuyan öğrenciler eğitmen oluyor. Onlar da dördüncü sınıftan itibaren çocukların yaşına göre kodlama programları müfredatı oluşturuyor. Çocuklar kendi yazılımlarını kendi yapıyor. Buradaki amacımız var olan oyunları çocukların oynaması yerine kendi oynamak istedikleri literatürdeki oyunları oluşturabilmeleri. Mezunlarımız da dernek bünyesinde yer alıyor. Bu konularda bizlere destek veriyorlar. Biz yaşlandıkça onlara devrediyoruz

• Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşı yüzüncü yılında. Bunun anısına eğitim görmüş her bireyin, tıpkı Türkân Saylan hocanın da dediği gibi kendisini Cumhuriyet’e borçlu hissetmesi gerekiyor. Sadece kendimiz için değil, bu ülkenin çocuklarının daha iyi eğitim alması için ihtiyaçların sağlanması konusunda sorumluluk hissetmeliyiz. Bu çok önemli bir düello. Çünkü sadece benim kendi kendime yetmem önemli değil. 81 milyon vatandaş olarak birbirimize destek olmalı, eğitimde ilerlemeli, muasır medeniyetler seviyesine çıkmalıyız. Türkiye’de yaşayan 81 milyonun çok duyarlı olduğuna inanıyor, derneğimize destek olacaklarını biliyorum. Amacımız Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaşlaşmak. Bu ülkede ‘Ben okula gitmeyi çok istiyordum fakat koşullarım buna elverişli değildi’ diyen hiç kimse kalmamalı.

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AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Yüksek Okulu’nda 1979 yılında mezun oldu. 1980-2001 yılları arasında, İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, Prof. Dr. Türkân Saylan ile çalıştı. Aynı zamanda, 1983- 1991 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Halk Sağlığı alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Halk Sağlığı alanında, 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu.

2001-2016 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2003-2007 yılları arasında da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yaptı.

Uluslararası seminer ve sempozyumlarda bulundu, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti.

2016 yılında emekli oldu. 2016-2019 yılları arasında, İstanbul Arel Üniversitesi’nde görev yaptı.

1995 yılında ÇYDD Bakırköy Şubesi’ne üye oldu. Şubede Sağlık Komisyonu’nun kurulmasında ve okullarda sağlık taramalarında görev aldı.

1998 yılında, ÇYDD Küçükçekmece Şubesi’ni kurucu üyeliğini üstlendi. 1999-2001 yılları arasındaKüçükçekmece Şubesi’nin başkanlığını yaptı.

1996 yılında ÇYDD Genel Merkez Kırsal Alan Birimini kurdu ve 2001 yılına kadar birimde çalıştı. “Bizim İdil Projesi”, “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları”, “Mülki İdare Amirleri ile Sivil Toplum Örgütlerinin İşbirliği Sempozyumu” vb. projelerin koordinatörlüğünü yürüttü.

2001 yılından bu yana Van Şubesi’nin üyesi. 2003-2009 yılları arasında Van Şubesi YK üyeliği yaptı. Şubede üniversite, gençlik, halk sağlığı ve kırsal alan projelerini yürüttü.

2009-2015 ve 2017-2019 yılları arasında ÇYDD GM YK üyesi olarak görev yaptı.