D-100’de zincirleme trafik kazası

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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D-100 karayolu Darülaceze istikameti Okmeydanı mevkiinde trafiği kilitleyen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 17.00 sıralarında Darülaceze istikametine seyir halinde olan bir otomobilin ani fren yapmasıyla arkadan gelen 3 araç arka arkaya çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafiği durma noktasına getiren kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.