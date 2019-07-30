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30.07.2019
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Dağa kaldırıp zorla özür dilettiler, sosyal medyadan gururla paylaştılar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, kişisel Twitter hesabında paylaştığı görüntü nedeniyle tepki topladı.

MHP’li Ahmet Kazanç’ın Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Kurucu Üyesi Davut Sevinç’e zorla özür dilettiği görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Bahçelinin Danışmanı Çiçek, sosyal medya hesabından Bahçeli’yle ilgi paylaşım yapan Sevinç’in dağlık bir alanda Devlet Bahçeli’den özür dilediği görüntüleri “Koskoca adamsın, madem böyle özür dileyeceğin hallere düşecektin niçin MHP Lideri ve ülkücülerle ahlaksız yorumlarla muhatap olursun?” sözleri ile paylaştı.

Görüntülerde MHP’li Ahmet Kazanç İYİ Partili Davut Seviç’e MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından söylediği sözlerden ötürü özür diletiyor.

Sevinç’in “Bu sabah sosyal medya Twitter”da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli hakkında yaptığım paylaşım yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Bu yaptığım hatayı düzeltmek istedim fakat hesabım askıda kaldığı için yapamadım. Kendisinden, ülkücü camiadan özür diliyorum, Genel Başkanımızın elini öpüyorum buna vesile olan Ahmet kardeşime, ağabeyime teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için” sözleri kameraya çekiliyor.

MHP Genel Başkan Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından paylaşılan videoyu izleyen yurttaşlar görüntüye tepki göstererek, çekilen videonun suç olduğunu ve Ahmet Kazanç’ın adli merciler tarafından yakalanması gerektiğini yorumunu yaptılar.

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