Daha çok ihracat yapıyor daha az kazanıyoruz: İhracatın kilosu 1,1 dolar

İhracat tarihinin en ucuz günlerini yaşıyor. Amerikan Doları’nın Türk Lirası karşısında değerinin yükselmesiyle ihracat miktarı artıyor. Ancak ihracat miktarındaki artış ihracatın birim değerinin ucuzlamasından kaynaklanıyor..

Amerikan Doları Türk Lirası’na karşı değer kazandıkça, Türkiye’deki ürünler yabancılar için ucuzladı ve böylece ülkenin ihracatı arttı. Ancak bu gelişmeyle eş zamanlı olarak Türkiye, Mayıs ayı’nda son yılların en ucuz ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye’den ihraç edilen malların kilogram değeri 1 dolara yaklaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre bu yıl mayıs ayında 14 milyar kg mal yurtdışına ihraç edildi. Buna karşılık bu ihracat ile 15,5 milyar dolar gelir elde edildi. Böylece ihraç edilen bir malın kg fiyatı 1,1 dolar ile tarihinin en düşük seviyelerine indi.

Öte yandan 1 yıl önceki rakamlar nispeten ihracat değerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. 2018 yılının mayıs ayında 10,4 milyar kg mal yurtdışına ihraç edilmiş ve bu miktara karşılık elde edilen ihracat geliri ise 13,9 milyar dolar olmuştu. Böylece geçen yılın aynı ayında ihraç edilen malın kg değeri 1,32 dolar seviyesindeydi.

İhracatı yüklenen yabancı firmalar

Türkiye’de en çok ihracat yapan şirketler de yabancı sermayeli şirketler. En son açıklanan İSO500 verilerine göre en çok ihracat yapan firma 2018 yılında gerçekleştirdiği 5,6 milyar dolarlık ihracat ile Ford Otosan oldu. Ford Otosan’ın yüzde 41’i yabancı sermayeli iken yüzde 41’i yerli sermayeli. Geri kalan payları ise hisse senetleri şeklinde halka arz ediliyor. Türkiye’de 2018’de en çok ihracat yapan ilk 10 firma şu şekilde;

1- Ford: Yüzde 41’i yabancı

2- Toyota: Tamamı yabancı

3- Renault: Yüzde 51’i yabancı

4- TOFAŞ: Yüzde 37,8’i yabancı

5- TÜPRAŞ: Tamamı yerli

6- Arçelik: Tamamı yerli

7- Hyundai: Yüzde 70’i yabancı

8- İÇDAŞ çelik: Tamamı yerli

9- BSH elektrikli ev aletleri: Yüzde 99,9’u yabancı

10- Çolakoğlu metal: Tamamı yerli

Türkiye 2018 yılında toplam 168 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Buna karşılık en çok ihracat yapan 10 şirketin toplam ihracatı ise 24,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre ihracatın yüzde 14,7’sini çoğu yabancı ortaklı 10 şirket üstleniyor.