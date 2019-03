Daha güzel bir dünya için sanat, tiyatro gereklidir

BİRGÜN PAZAR

27 Mart Dünya Tiyatro günü kapsamında 23 yıldır Ankara’da 7 yıldır İzmir’de uluslararası tiyatro festivalleri düzenleyen Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf’tan Yener Aksu ve Yasemin Sağlam ile TAKSAV’ı, tiyatroyu ve sanatı konuştuk.

• İnsanın gittikçe yalnızlaştırıldığı ve insana sadece tüketimin dayatıldığı bir dünyada, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) ne ifade ediyor?



Yener Aksu: Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) 1993 yılında insana dair yaratıcılığın yasaksız, baskısız bir dünyayı kurmanın en güçlü araçlarından biri olduğuna inananlarca, kültürel hayatın özgürlükçü, demokratik bir anlayışla geliştirilmesi için kuruldu. Kendisine başka bir hayatı mümkün kılacak sanatsal, bilimsel, kültürel mirası gençler, çocuklar, yetişkin bireyler için yaratıcılığı ön planda tutan, dayanışma ruhunu temel alan bir anlayışla birleştirmeyi amaç edindi. TAKSAV, 26 yıldır siyasal, kültürel, sanatsal birçok uğrakta toplumsal sorunlara bilim ve sanatla müdahale etme çabasında. Görünenin ardındaki gerçeği sanatın, bilimin ışığında aydınlatmanın yollarını arıyor. Dünyayı, ülkemizi, yaşadığımız toplumu anlamanın, dönüştürmenin yolunun alternatif düşüncelerle, yaratıcılığın ışığıyla ve özgüvenle çalışmalarla gerçekleşebileceğine inanıyor.



• Tiyatro festivallerinin öneminden ve bugünkü Türkiye koşullarındaki anlamından bahseder misiniz?



Yasemin Sağlam: Festivallerin genel tanımıyla toplumda canlanmayı sağlayan, gündelik yaşama, coşku getiren dayanışmayı artıran güç kaynağıdır. Sanat, dünyayı tanıyıp değiştirebilmemiz için gereklidir, zorunludur. Festivallere de bunu kolaylaştıran araçlar olarak bakabiliriz.



Bu anlamda tüm festivaller gibi Tiyatro festivalleri de çok özel ve değerlidir. Başka bir dünya yaratma olanağı veren tiyatronun, tüm diğer sanatlar arasındaki öncelikli rolü, toplumları iyileştiren, düşündüren, katılıma olanak sağlayan, birlikte yapılan, yapıcı, geliştirici, dönüştürücü özellikleri onu daha da ayrıcalıklı kılıyor. Muhsin Ertuğrul’un dediği gibi “Tiyatro bir şehrin ocakbaşıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur”. Hele bu masallar, gerçek sözler festival ortamlarında, yoğunlaştırılmış bir şekilde yüksek sesle söyleniyorsa daha da duyulabilir, paylaşılabilir oluyor. Festivaller farklı kültürler ve halklar arasında; sanatsal anlamdaki kesişme, benzerlik ve ayrılıkların altını çizerek, karşılıklı etkileşim ve paylaşımları artırmak, dostlukları pekiştirmek, kültürel dayanışmayı buluşmaların bir araya gelmesini sağlamaktadır.



Yener Aksu: Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart gününü “Dünya Tiyatro Günü” olarak kabul etti. Tiyatronun sorunlarını duyurmak için her yıl 27 Mart’ta bir bildiri sahnede okunur, tiyatroyu halka sevdirmek için çalışırlar. Bu hafta Tiyatro Gününe denk geldiği için tüm tiyatroların “tiyatro gününü”’ nü kutlayarak başlamak istiyorum.



Sanat-Festivaller, şenlikler toplumları evrensel değerlere ulaştıran en barışçı ve kalıcı yoldur. Çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliğin bir arada ve iç içe yaşandığı, herkesin kaygısızca katılıp izleyebildiği, hayatın kendisinin yaşandığı, yaratıcı, üretici özelliklerin geliştirildiği festivaller; gerek ulusal, gerekse de uluslararası toplumsal ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır.



Vakfımız, çağdaş yaşamın bir gereği olan sanatı kitlelere ulaştırmak, genç yetenekleri tiyatroya kazandırmak, toplumun estetik beğeni düzeyini sanat yoluyla yükseltmek, ulusal, uluslararası, özel ve amatör tiyatro topluluklarını destekleyerek etkinliklerini sürekli kılmak, uluslararası dayanışmaya ve barışa sanat yolu ile katkıda bulunmak amacıyla 23 yıldır Ankara’da ve 7 yıldır da İzmir’de tiyatro festivallerini düzenlemektedir.



• TAKSAV 22 yıldır Ankara’da, İzmir’de 7 yıldır Tiyatro festivali düzenliyor. Oldukça uzun zamandır büyük emeklerle devam ettirdiğiniz Tiyatro festivallerini düzenlerken karşılaştığınız zorluklar neler? İzmirlilerin festivallere ve yaptığınız diğer etkinliklere ilgisi nasıl?



Yasemin Sağlam: Tüm engelleme çabaları ve zorluklara karşın 23 yıldır Ankara’da, son yedi yıldır da İzmir’de TAKSAV olarak Uluslararası Tiyatro Festivali çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 2012’de İzmir’de başlarken kentin dezavantajlı semtlerinden olan Kadifekale’de, daracık sokaklar arasına sıkışıp kalan 16 bin kişilik Antik Roma Tiyatrosu’nun gün yüzüne çıkarılması çalışmaları da başlamıştı. İzmir’in genlerinde olan tiyatro sanatını yeniden canlandırmak ve geçmişte olduğu gibi uluslararası alana taşımak, az önce de tanımladığımız Festival anlayışımız ile buluştuğunda önümüzde duran hedefin büyüklüğünün anlaşılacağını sanıyorum.



Kısaca, Festivalimiz 2012’de İzmir’e, tiyatro sevenlere, tiyatro yapanlara “Merhaba” diyerek yola çıktı. 2013’te Gezi’den gelen“İtiraz” a sahnelerdeyer verdik.2014’te, “Dayanışma”ydı temamız. 2015’te, “Özgürlük…”, sonra “…Roma mitolojisinde son tanrıça Spes’in adı olan ‘Umut’u belirledik tema olarak. “…Özgür, aydınlık ve daha güzel bir ülke için umudu diri tutanlar: Birlikte Tiyatroya, Festival’e!” dedik.



Önceki yıl “Cesaret”lendik, artık 6 yaşındaydık. Geçtiğimiz yıl ise temamız daha kapsamlı, daha içerikli oldu.“Yaşamak” oldu. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali yaşıyor olmayı bilmenin sorumluluğunu yüklenen, umut dolu, cesur kişiler tarafından, güce itiraz ederek, özgürlükçü bir ortamda, dayanışarak örgütleniyor. Oyunlar boyunca o yılın teması olan konu üzerine birlikte düşünüyoruz, birlikte üretiyoruz, birlikte yaratıyoruz. Bizi bir arada özgürleştirecek oyunları belirlemeye çalışıyoruz. Genç tiyatrocularımızla, sokak tiyatrosundan, salon tiyatrosuna, oradan da deneysel tiyatroya kadar heyecan dolu çalışmalara sahne olma arayışı içindeyiz. Bu çabalarla özel tiyatrolardan, amatör topluluklara, çocuk tiyatrolarından, okul topluluklarına kadar yelpazenin çeşitli renklerindeki tiyatroyu İzmir’de yeniden yaşamın bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz.



Siz bana karşılaştığımız zorlukları sordunuz, ben size işin keyfinden, eğlencesinden, coşkusundan yanıt verdim. Tabi ki bu işi paranız olmadan, teknik alt yapınız olmadan örgütlemek kolay değil, tabi ki kapı kapı destek aramak, hak etmediğiniz yaklaşımlarla karşılaşmak, her yıl en başından benzeri ilişkileri kurmak, Bakanlığın yaptığınız işin hiçbir yanında olmaması, salon talebinizin bile olumlu karşılanmaması iyi değil. Her yıl işe başlarken, korkuyoruz. Ama bu korkunun karşısında bir de cesaretimiz var. “Daha güzel bir dünya için sanat, tiyatro gereklidir” diyerek direncimizi yükseltiyoruz. Başka bir Dünya’nın sanatla mümkün olacağına dostlukla, dayanışmayla kurulabileceğine dair; umudumuzu çoğaltarak, cesaretleniyoruz. Çoğalmanın yollarını arıyoruz, birlikte iş yapma halinin, ortaklaşarak çıkartılan bir işin hazzını paylaşıyoruz.



Her yıl Festival açılışında yaşanan coşku bir yandan, bir şeylerin yanlış gitmesi endişesi korkusu öte yandan; her gece 3 – 4 salonda farklı oyunun sergilenmesinin güzelliği, tedirginliği hepsi bir arada yaşanıyor. Yüklendiğiniz maddi risk bir yanda, bir önceki yıldan daha iyi olma arayışı diğer yanda… Ama her yıl dediğimiz gibi haydi ” sahneyle seyirciyi birlikte yaşatmaya”…